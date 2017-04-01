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الجزائر تتكلم لغة الحرب للرد على تحذيرات المغرب

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 23:52 الجزائر تتكلم لغة الحرب للرد على تحذيرات المغرب | بوليتيك
الجزائر تتكلم لغة الحرب للرد على تحذيرات المغرب
اختارت الجزائر لغة التصعيد للرد على تحديرات المغرب من تلغيم الحدود بالمهاجرين غير الشرعيين والتخطيط لنسف الترحيب الدولي والإفريقي بسياسة المغرب في مجال الهجرة، ووصلت مزايدات الجارة الشرقية حد

شوف تيفي

 اختارت الجزائر لغة التصعيد للرد على تحديرات المغرب من تلغيم الحدود بالمهاجرين غير الشرعيين والتخطيط لنسف الترحيب الدولي والإفريقي بسياسة المغرب في مجال الهجرة، ووصلت مزايدات الجارة الشرقية حد اتهام المغرب في بيان رسمي بنهج استراتيجية توثر وواصفة استدعاء سفيرها بالتهديد الخطير لحسن الجوار.

وحسب جريدة الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء فإن الخارجية الجزائرية أرغمت حسن عبد الخالق سفير المغرب على الحضور إلى مقرها لإبلاغه الرفض القاطع لما أسمته اتهامات رسمية خطيرة تحمل الجزائر مسؤولية محاربة دس رعايا سوريين دخلوا التراب المغربي بطريقة غير قانونية، وأضاف ذات المصدر أن السفير المغربي أبلغ بالرفض القاطع للإدعاءات الكاذبة التي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن أخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها.

وزعم البيان أن الجزائر التي امتنعت دوما عن إعطاء بُعد سياسي وتغطية إعلامية لأعمال مبيتة ومتكررة من هذا النوع وأن الإدعاءات المشينة والمهينة في حق الجزائر الصادرة عن وزارتين مغربيتين وكذا تصريحات اخرى صادرة عن سلطات رسمية محملة باتهامات كاذبة ترمي إلى التشكيك في المواقف تضاف إلى حملات جامحة ضد الجزائر ومسؤوليها السامين نابعة من استراتيجية توثر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين معتبرا أن هذا الهروب إلى الأمام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن انسداد الفضاء المغاربي.

هذا ويأتي التصعيد الجزائري بعد تعبير الخارجية المغربية الأٍسبوع المنصرم لسفير الجزائر بالرباط عن قلق السلطات المغربية إثر محاولة 54 مواطنا سوريا الدخول بشكل غير شرعي إلى المغرب على مستوى المنطقة الحدودية لفكيك انطلاقا من الجزائر إذ كشفت أنه تم إطلاع السفير المذكور على شهادات وصور تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء الأشخاص عبرو التراب الجزائري قبل محاولة الدخول للمغرب وأنه نظرا للظروف المناخية الحالية لم يكن بإمكانهم التنقل عبر التراب الجزائري دون أن تكون السلطات على علم بذلك أو تعترض سبيلهم.

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