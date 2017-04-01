مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا للتصويت بكثافة للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون ﻿

دعا ''مسجد باريس الكبير'' اليوم الإثنين مسلمي فرنسا إلى التصويت بكثافة لصالح المرشح الرئاسي وزعيم حركة ''إلى الأمام'' إيمانويل ماكرون وذلك في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7

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دعا "مسجد باريس الكبير" اليوم الإثنين مسلمي فرنسا إلى التصويت بكثافة لصالح المرشح الرئاسي وزعيم حركة "إلى الأمام" إيمانويل ماكرون وذلك في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 من ماي المقبل.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بيان أصدره مسجد باريس الكبير « إن إيمانويل ماكرون في احترامه لقيم الجمهورية والتطبيق الصارم لمبادئ العلمانية يجسد طريق الأمل والثقة في القوة الروحية والمدنية للأمة". وحث البيان مسلمي فرنسا على القيام بواجب الانتخاب كمسلمين وكمواطنين حيال خطر انقسام وتشرذم المجتمع الفرنسي الذي يسعى له بعض السياسيين. واعتبر أن الجولة الثانية من الاقتراع "ستكون حاسمة في مصير فرنسا وأقلياتها الدينية" مشددا على "ضرورة أن يظل الفرنسيون موحدين إزاء التهديد الفعلي الذي تحمله الأفكار المعادية للأجانب » وذلك في إشارة ضمنية إلى مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي تأهلت للجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية أمام إيمانويل ماكرون.

جدير بالذكر، أنه سبق وأن تفاجأ مسلمو فرنسا باقتحام الشرطة الفرنسية لأحدى المساجد بمدينة "كليشي لا غارين" شمال غرب العاصمة باريس، مطالبين إياهم بإخلاء المسجد وذلك بسبب اعتزام البلدية تحويل المسجد لمكتبة فيما ترفض جمعية ثقافية مغادرته رغم صدور أمر بترحيلها منه.