 مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا للتصويت بكثافة للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا للتصويت بكثافة للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون | دولي

مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا للتصويت بكثافة للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون

وأخيرا...إعتقال تاجر مخدرات وأسلحة بيضاء من أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت | حوادث و حقوق

وأخيرا...إعتقال تاجر مخدرات وأسلحة بيضاء من أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت

بالصور.. الشرطة تفك لغز 70 دخيرة حية بإنزكان | حوادث و حقوق

بالصور.. الشرطة تفك لغز'' 70 دخيرة حية'' بإنزكان

بعد حمزة الدرهم، ولد الفشوش آخر يخرب ممتلكات عامة بسياراة الفيراري بمراكش | حوادث و حقوق

بعد حمزة الدرهم، ولد الفشوش آخر يخرب ممتلكات عامة بسياراة الفيراري بمراكش

برلماني لرئيس الحكومة... الرميد ليس سوى كذبة أبريل | بوليتيك

برلماني لرئيس الحكومة... ''الرميد'' ليس سوى ''كذبة أبريل''

مؤلم وبالفيديو.. وفاة أمير سعودي عند توجهه لأداء مناسك العمرة | دولي

مؤلم وبالفيديو.. وفاة أمير سعودي عند توجهه لأداء مناسك العمرة

خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش | حوادث و حقوق

خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش

خطير.. إستنفار بمدينة إنزكان بعد عثور تلاميذ على 70 ذخيرة حية بجانب وادي سوس | حوادث و حقوق

خطير.. إستنفار بمدينة إنزكان بعد عثور تلاميذ على 70 ذخيرة حية بجانب وادي سوس

اتصالات المغرب تتخطى عتبة 54 مليون زبون و هذه حصيلتها للربع الأول من سنة 2017 | اقتصاد

''اتصالات المغرب'' تتخطى عتبة 54 مليون زبون و هذه حصيلتها للربع الأول من سنة 2017

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا للتصويت بكثافة للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 23:22 مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا للتصويت بكثافة للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون | دولي
مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا للتصويت بكثافة للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون
دعا ''مسجد باريس الكبير'' اليوم الإثنين مسلمي فرنسا إلى التصويت بكثافة لصالح المرشح الرئاسي وزعيم حركة ''إلى الأمام'' إيمانويل ماكرون وذلك في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7

شوف تيفي

 دعا "مسجد باريس الكبير" اليوم الإثنين مسلمي فرنسا إلى التصويت بكثافة لصالح المرشح الرئاسي وزعيم حركة "إلى الأمام" إيمانويل ماكرون وذلك في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 من ماي المقبل.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بيان أصدره مسجد باريس الكبير « إن إيمانويل ماكرون في احترامه لقيم الجمهورية والتطبيق الصارم لمبادئ العلمانية يجسد طريق الأمل والثقة في القوة الروحية والمدنية للأمة". وحث البيان مسلمي فرنسا على القيام بواجب الانتخاب كمسلمين وكمواطنين حيال خطر انقسام وتشرذم المجتمع الفرنسي الذي يسعى له بعض السياسيين. واعتبر أن الجولة الثانية من الاقتراع "ستكون حاسمة في مصير فرنسا وأقلياتها الدينية" مشددا على "ضرورة أن يظل الفرنسيون موحدين إزاء التهديد الفعلي الذي تحمله الأفكار المعادية للأجانب » وذلك في إشارة ضمنية إلى مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي تأهلت للجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية أمام إيمانويل ماكرون.

جدير بالذكر، أنه سبق وأن تفاجأ مسلمو فرنسا باقتحام الشرطة الفرنسية لأحدى المساجد بمدينة "كليشي لا غارين" شمال غرب العاصمة باريس، مطالبين إياهم بإخلاء المسجد وذلك بسبب اعتزام البلدية تحويل المسجد لمكتبة فيما ترفض جمعية ثقافية مغادرته رغم صدور أمر بترحيلها منه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مسجد باريس الكبير مسلمي فرنسا إيمانويل ماكرون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤلم وبالفيديو.. وفاة أمير سعودي عند توجهه لأداء مناسك العمرة | دولي

مؤلم وبالفيديو.. وفاة أمير سعودي عند توجهه لأداء مناسك العمرة

مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين | دولي

مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين

بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة | دولي

بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن مجازفة بالنسبة لفرنسا | دولي

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن ''مجازفة'' بالنسبة لفرنسا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نايضة بالفيديو.. شوفو كيفاش حيدو كاميرا لمراسل صحفي من قلب الملعب | قنوات أخرى
منذ 58 دقيقة

نايضة بالفيديو.. شوفو كيفاش حيدو كاميرا لمراسل صحفي من قلب الملعب

في بادرة جد رائعة سويسري يعطي مليون دولار من ماله الخاص لبناء قرية للأطفال المتخلى عنهم في المغرب‎ | قنوات أخرى

في بادرة جد رائعة سويسري يعطي مليون دولار من ماله الخاص لبناء قرية للأطفال المتخلى عنهم في المغرب‎

فيديو مؤثر لحظة بكاء عادل إمام.. شوفو شنو وقع | قنوات أخرى

فيديو مؤثر لحظة بكاء عادل إمام.. شوفو شنو وقع

فيديو.. اللاعب أيت العريف في سجن عكاشة | بــووز

فيديو.. اللاعب أيت العريف في سجن عكاشة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا للتصويت بكثافة للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون | دولي
منذ 29 دقيقة

مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا للتصويت بكثافة للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون

وأخيرا...إعتقال تاجر مخدرات وأسلحة بيضاء من أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت | حوادث و حقوق

وأخيرا...إعتقال تاجر مخدرات وأسلحة بيضاء من أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت

بالصور.. الشرطة تفك لغز 70 دخيرة حية بإنزكان | حوادث و حقوق

بالصور.. الشرطة تفك لغز'' 70 دخيرة حية'' بإنزكان

بعد حمزة الدرهم، ولد الفشوش آخر يخرب ممتلكات عامة بسياراة الفيراري بمراكش | حوادث و حقوق

بعد حمزة الدرهم، ولد الفشوش آخر يخرب ممتلكات عامة بسياراة الفيراري بمراكش

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.