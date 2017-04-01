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وأخيرا...إعتقال تاجر مخدرات وأسلحة بيضاء من أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 23:20 وأخيرا...إعتقال تاجر مخدرات وأسلحة بيضاء من أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت | حوادث و حقوق
وأخيرا...إعتقال تاجر مخدرات وأسلحة بيضاء من أمام مؤسسة تعليمية بتارودانت
بعد الشكايات المتكررة لجمعيات آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بتارودانت، تمكنت الفرقة المكلفة بحماية محيط المؤسسات التعليمية بنفس المدينة اليوم الاثنين، من إيقاف شخص من مواليد 1988،

شوف تيفي

بعد الشكايات المتكررة لجمعيات آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بتارودانت، تمكنت الفرقة المكلفة بحماية محيط المؤسسات التعليمية بنفس المدينة اليوم الاثنين، من إيقاف شخص من مواليد 1988، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء بدون موجب قانوني والتخدير.

وجاءت عملية إيقاف المعني بالأمر عقب جولة أمنية كانت تقوم بها الفرقة المذكورة بمحيط مؤسسة تعليمية بحي "بويزمارن"؛ وذلك بعدما حامت شكوك حول سر تواجد المعني بالأمر بالموقع المذكور ووسط إنتشار خبر القيام بنشاطه الإجرامي بين تلاميذ المؤسسة، خاصة السكاكين القابلة "للطي".

وقد مكنت عملية التفتيش التي أخضع لها المشتبه فيه عن حجز كمية من مخدر الشيرا مجزأة إلى عدة قطع معدة للترويج و03 سكاكين من النوع القابل للطي، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من عملية الترويج.

‫شوف تيفي

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المشتبه فيه الموقع المذكور السكاكين القاتلة الحجز الكمية شوف تيفي

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