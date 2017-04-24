بالصور.. الشرطة تفك لغز'' 70 دخيرة حية'' بإنزكان ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور للدخيرة الحية التي تم العثور عليها يوم أمس الأحد من طرف تلاميذ بجانب وادي سوس بحي تراست بإنزكان، والتي إستنفرت السلطات المحلية التي حلت بعين المكان وقامت بمعاينة الدخيرة

شوف تيفي



توصلت "شوف تيفي" بصور للدخيرة الحية التي تم العثور عليها يوم أمس الأحد من طرف تلاميذ بجانب وادي سوس بحي تراست بإنزكان، والتي إستنفرت السلطات المحلية التي حلت بعين المكان وقامت بمعاينة الدخيرة المشبوهة وسلمتها للشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا فوريا في الموضوع.



وحسب مصدر مسؤول، فقد تمت إحالة " المحجوزات المشبوهة" إلى الشرطة العلمية التي نفى تقريرها إلى كونها دخيرة حية، لتبدأ فصول جديدة من البحث لمعرفة تفاصيل المحجوزات المشابهة للدخيرة.



وأوضح ذات المصدر، أنه تم حمل عينة من المحجوزات إلى فرع شركة عالمية متخصصة في بيع مواد التجهيز، أكد لهم باستعمال المحجوزات الدقيقة لتثبيت حمولة العربات الضخمة وهي متوفرة في الأسواق، لكن تقادمها هو الذي زاد الشكوك.