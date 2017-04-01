بعد حمزة الدرهم، ولد الفشوش آخر يخرب ممتلكات عامة بسياراة الفيراري بمراكش ﻿

قام أحد « ولاد الفشوش » نهاية الأسبوع المنصرم بتخريب ممتلكات عامة بمدينة مراكش بواسطة سيارته الفاخرة من نوع الفيراري، وحسب يومية المساء التي تطرقت للواقعة في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء فإن شابا

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قام أحد « ولاد الفشوش » نهاية الأسبوع المنصرم بتخريب ممتلكات عامة بمدينة مراكش بواسطة سيارته الفاخرة من نوع الفيراري، وحسب يومية المساء التي تطرقت للواقعة في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء فإن شابا ثلاثيني كان يقود سيارته الفاخرة بسرعة خيالية قبل أن يفقد السيطرة على مقودها ويخترق الرصيف الكائن بالمنطقة السياحية أكدال بمنطقة جليز.

وأضاف ذات المصدر أن « ولد الفشوش » خرب بواسطة الحواجز الحديدية المتواجدة على الرصيف ليجد نفسه وسط أشغال يقوم بها عمال البلدية.

هذا ولحسن الحظ فإن الحادث الذي تعرض له « مول الفيراري » لم يخلف ضحايا وذلك نظرا لعدم وجود أحد بالمنطقة المذكورة.

وفور علمها بالواقعة، حلت إلى عين المكان العناصر الأمنية التي باشرت التحقيق مع سائق السيارة قبل أن يتم رفع سيارة الفيراري من الطريق والتي قطعت حركة السير لأزيد من 15 دقيقة وحملها إلى المحجز البلدي.

وأكدت ذات المصادر، أن السائق خضع لإجراءات أمنية وفق مسطرة عادية بناءا على تعليمات صادرة عن النيابة العامة قبل أن يتم إخضاع المعني بالأمر للبحث وفق مسطرة حوادث السير، وإخلاء سبيله.