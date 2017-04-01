 برلماني لرئيس الحكومة... ''الرميد'' ليس سوى ''كذبة أبريل'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

برلماني لرئيس الحكومة... الرميد ليس سوى كذبة أبريل | بوليتيك

برلماني لرئيس الحكومة... ''الرميد'' ليس سوى ''كذبة أبريل''

مؤلم وبالفيديو.. وفاة أمير سعودي عند توجهه لأداء مناسك العمرة | دولي

مؤلم وبالفيديو.. وفاة أمير سعودي عند توجهه لأداء مناسك العمرة

خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش | حوادث و حقوق

خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش

خطير.. إستنفار بمدينة إنزكان بعد عثور تلاميذ على 70 ذخيرة حية بجانب وادي سوس | حوادث و حقوق

خطير.. إستنفار بمدينة إنزكان بعد عثور تلاميذ على 70 ذخيرة حية بجانب وادي سوس

اتصالات المغرب تتخطى عتبة 54 مليون زبون و هذه حصيلتها للربع الأول من سنة 2017 | اقتصاد

''اتصالات المغرب'' تتخطى عتبة 54 مليون زبون و هذه حصيلتها للربع الأول من سنة 2017

عاجل وبالصور.. سيارة للنقل المدرسي تتعرض لحادثة سير خطيرة بالبيضاء..وهذا عدد التلاميذ المصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. سيارة للنقل المدرسي تتعرض لحادثة سير خطيرة بالبيضاء..وهذا عدد التلاميذ المصابين

حصري:مواطن يخرج عن صمته ويحكي كيف كاد أن يقتله حمزة الدرهم | حوادث و حقوق

حصري:مواطن يخرج عن صمته ويحكي كيف كاد أن يقتله ''حمزة الدرهم''

عاجل.. إعفاء مدير المركب السجني الأول بمدينة أيت ملول وتعيين مسؤول جديد | بوليتيك

عاجل.. إعفاء مدير المركب السجني الأول بمدينة أيت ملول وتعيين مسؤول جديد

شاهد | قصة زواج ايمانويل ماكرون من معلمته بريجيت التي تكبره بأربع وعشرين عاما‎ | بووز

شاهد | قصة زواج ايمانويل ماكرون من معلمته بريجيت التي تكبره بأربع وعشرين عاما‎

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

برلماني لرئيس الحكومة... ''الرميد'' ليس سوى ''كذبة أبريل''

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 22:02 برلماني لرئيس الحكومة... الرميد ليس سوى كذبة أبريل | بوليتيك
برلماني لرئيس الحكومة... ''الرميد'' ليس سوى ''كذبة أبريل''
صرح مصطفى الشناوي النائب البرلماني باسم فيدرالية اليسار عشية اليوم حول البرنامج الحكومي، أن نظام ''الرميد'' الذي تستفيذ منه شريحة واسعة من المغاربة ليس بتغطية صحية وإنما ''كذبة أبريل''.

شوف تيفي

صرح مصطفى الشناوي النائب البرلماني باسم فيدرالية اليسار عشية اليوم حول البرنامج الحكومي، أن نظام "الرميد" الذي تستفيذ منه شريحة واسعة من المغاربة ليس بتغطية صحية وإنما "كذبة أبريل".

وهاجم النائب البرلماني البرنامج الحكومي تحث أنظار رئيس الحكومة الذي أجمعت أغلب تدخلات رؤساء الفرق الممثلة في البرلمان على ضعفه بالمقارنة مع إحتياجات المواطنين المغاربة بعد تضييع رئيس الحكومة السابقة لنصف سنة تقريبا تكبد فيها الإقتصاد المغربي خسائر مالية ضخمة.

وهاجم البرلماني نظام التغطية الصحية "الرميد" مقدما دليلا بكون المستشفيات لم تتوصل " بأي درهم من المصالح المختصة" تحث أنظار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي سيعود يوم الأربعاء المقبل لتقديم رده على تدخلات رؤساء الفرق النيابية، والتي ستعقبها مباشرة جلسة عمومية للتصويت على البرنامج الحكومي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البرنامج الحكومي جلسة التصويت البرلمان المصالح المختصة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. إعفاء مدير المركب السجني الأول بمدينة أيت ملول وتعيين مسؤول جديد | بوليتيك

عاجل.. إعفاء مدير المركب السجني الأول بمدينة أيت ملول وتعيين مسؤول جديد

نايضة ببن البام والبيجيدي...حرب البلاغات تندلع بين العثماني و العماري | بوليتيك

نايضة ببن ''البام'' و''البيجيدي''...حرب البلاغات تندلع بين ''العثماني'' و ''العماري''

فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني هجينة و غير ديموقراطية | بوليتيك

فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني ''هجينة'' و ''غير ديموقراطية''

بعد إقالته منها .. أبو حفص يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار | بوليتيك

بعد إقالته منها .. ''أبو حفص'' يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر لحظة بكاء عادل إمام.. شوفو شنو وقع | قنوات أخرى
منذ 2 دقائق

فيديو مؤثر لحظة بكاء عادل إمام.. شوفو شنو وقع

فيديو.. اللاعب أيت العريف في سجن عكاشة | بــووز

فيديو.. اللاعب أيت العريف في سجن عكاشة

نكتة اليوم:مغربي سايق دراجة هوائية شوفو أشنو دار منين وقفات بيه | نكتة اليوم

نكتة اليوم:مغربي سايق دراجة هوائية شوفو أشنو دار منين وقفات بيه

تقطع ليع لفران و دخل فكراج..سيارة للنقل المدرسي دارت كسيدة بالتلاميذ فكازا وهاشنو وقع | بــووز

تقطع ليع لفران و دخل فكراج..سيارة للنقل المدرسي دارت كسيدة بالتلاميذ فكازا وهاشنو وقع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

برلماني لرئيس الحكومة... الرميد ليس سوى كذبة أبريل | بوليتيك
منذ 7 دقائق

برلماني لرئيس الحكومة... ''الرميد'' ليس سوى ''كذبة أبريل''

مؤلم وبالفيديو.. وفاة أمير سعودي عند توجهه لأداء مناسك العمرة | دولي

مؤلم وبالفيديو.. وفاة أمير سعودي عند توجهه لأداء مناسك العمرة

خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش | حوادث و حقوق

خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش

خطير.. إستنفار بمدينة إنزكان بعد عثور تلاميذ على 70 ذخيرة حية بجانب وادي سوس | حوادث و حقوق

خطير.. إستنفار بمدينة إنزكان بعد عثور تلاميذ على 70 ذخيرة حية بجانب وادي سوس

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.