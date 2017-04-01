برلماني لرئيس الحكومة... ''الرميد'' ليس سوى ''كذبة أبريل'' ﻿

صرح مصطفى الشناوي النائب البرلماني باسم فيدرالية اليسار عشية اليوم حول البرنامج الحكومي، أن نظام ''الرميد'' الذي تستفيذ منه شريحة واسعة من المغاربة ليس بتغطية صحية وإنما ''كذبة أبريل''.

شوف تيفي

صرح مصطفى الشناوي النائب البرلماني باسم فيدرالية اليسار عشية اليوم حول البرنامج الحكومي، أن نظام "الرميد" الذي تستفيذ منه شريحة واسعة من المغاربة ليس بتغطية صحية وإنما "كذبة أبريل".



وهاجم النائب البرلماني البرنامج الحكومي تحث أنظار رئيس الحكومة الذي أجمعت أغلب تدخلات رؤساء الفرق الممثلة في البرلمان على ضعفه بالمقارنة مع إحتياجات المواطنين المغاربة بعد تضييع رئيس الحكومة السابقة لنصف سنة تقريبا تكبد فيها الإقتصاد المغربي خسائر مالية ضخمة.



وهاجم البرلماني نظام التغطية الصحية "الرميد" مقدما دليلا بكون المستشفيات لم تتوصل " بأي درهم من المصالح المختصة" تحث أنظار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي سيعود يوم الأربعاء المقبل لتقديم رده على تدخلات رؤساء الفرق النيابية، والتي ستعقبها مباشرة جلسة عمومية للتصويت على البرنامج الحكومي.