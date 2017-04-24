مؤلم وبالفيديو.. وفاة أمير سعودي عند توجهه لأداء مناسك العمرة ﻿

لقي الأمير السعودي ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز اليوم الإثنين حتفه في حادث مروري على طريق الطائف بمدينة الرياض السعودية.

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لقي الأمير السعودي ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز اليوم الإثنين حتفه في حادث مروري على طريق الطائف بمدينة الرياض السعودية.

وأكد الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير وذلك عندما كان متواجدا قيد حياته رفقة صديقه عبدالله بن مترك الدوسري الذي توفي هو أيضا في الحادث نفسه، خلال توجههما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وبهذا الخصوص، نعى الأمير عبدالله بن سلطان، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، شقيقه ناصر، في تغريدة قال فيها: «رحل أخي وحبيبي وسندي وعزوتي، أطيب الرجال وأكرمهم، وأوصلنا لوالدي، لم أره في حياتي يضر أحدا، رحل سيد الرجال، إنا لله وإنا إليه راجعون».