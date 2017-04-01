 خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش ﻿
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خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش | حوادث و حقوق

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خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 20:41 خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش | حوادث و حقوق
خطيرة.. تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا من بينهم امرأة في تمارة..والقضية فيها الحشيش
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالرباط، خلال حملة تطهيرية نظمتها ما بين 10 و18 أبريل الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من 11 شخصا من بينهم امرأة، متخصصة في ترويج المخدرات وتنشط بدوار رميلة عمالة

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالرباط، خلال حملة تطهيرية نظمتها ما بين 10 و18 أبريل الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من 11 شخصا من بينهم امرأة، متخصصة في ترويج المخدرات وتنشط بدوار رميلة عمالة الصخيرات-تمارة.

وذكر بلاغ للدرك الملكي أنه تم، خلال هذه العملية، التي تندرج في إطار محاربة التهريب بجميع أشكاله، حجز 30 كلغ من أوراق التبغ و37 كلغ من القنب الهندي و10 كلغ من الشيرا وخمس دراجات نارية ومركبة، كان يستعملها أفراد العصابة في تهريب المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، بتعليمات من النيابة العامة، إحالة الأظناء على القضاء، في الوقت الذي لا يزال البحث جاريا عن المتهم الرئيسي الذي لاذ بالفرار.

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المغرب شوف تيفي عصابة إجرامية النيابة العامة المخدرات الشيرا المخدرات

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