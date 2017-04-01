خطير.. إستنفار بمدينة إنزكان بعد عثور تلاميذ على 70 ذخيرة حية بجانب وادي سوس ﻿

إستنفرت المصالح الأمنية والسلطة المحلية بمدينة إنزكان جميع عناصرها، و طالبت بفتح تحقيق من أعلى المستويات بعد العثور على حوالي 70 ذخيرة حية بحي تراست قرب وادي سوس.

شوف تيفي



إستنفرت المصالح الأمنية والسلطة المحلية بمدينة إنزكان جميع عناصرها، و طالبت بفتح تحقيق من أعلى المستويات بعد العثور على حوالي 70 ذخيرة حية بحي تراست قرب وادي سوس.



وحسب مصادرمحلية لشوف تيفي، فالذخيرة ثم العثور عليها عشية يوم أمس الأحد من طرف مجموعة من التلاميذ الذين كانوا يلعبون قرب جنبات وادي سوس المحادي لمنطقة تراست.



وأفادت دات المصادر، أنه مباشرة بعد العثور على الذخيرة، تم ربط الاتصال بالسلطة المحلية التي حلت بعين المكان على عجل وسط إستنفار كبير لجميع عناصرها لمعرفة ملابسات الموضوع، حيث حل بعين المكان مسؤولو السلطة المحلية بحي تراست المتواجد داخل النفوذ الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول.



و قال ذات المصدر المقرب من السلطة المحلية بمدينة إنزكان، أن الذخيرة التي تم العثور عليها سلمت صبيحة اليوم الإثنين للضابطة القضائية التي فتحت تحقيقا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب وملابسات تواجد هذه الذخيرة بهذا المكان، وتحديد المسؤوليات.



ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الذخيرة قد تم نقلها عبر مياه وادي سوس من مناطق أخرى بعيدة عن مدينة إنزكان، حيث أنها تستعمل في الصيد حسب المعاينة الأولية، فيما التحقيق هو الذي سيكشف حقيقة الموضوع.

من جهة ثانية، نفى مصدر أمني وصف ما تم العثور عليه "بالذخيرة الحية"، حيث أكد عن وجود بحث في الوضوع بتدخل من الشرطة العلمية، وهي الكفيلة بتحديد هل ماتم العثور عليه ذخيرة أو فقط مواد حادة تشبه الذخيرة، مصرحا أن حقيقة الموضوع سيتم الكشف عنه مساء اليوم أو صبيحة غد الثلاثاء، كأبعد تقدير.