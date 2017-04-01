''اتصالات المغرب'' تتخطى عتبة 54 مليون زبون و هذه حصيلتها للربع الأول من سنة 2017 ﻿

حققت شركة اتصالات المغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية ,أرباحا وصلت إلى مليار و 36 مليون درهما , أي بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث حققت خلاله الشركة مليار و 52 مليون درهم

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



حققت شركة اتصالات المغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية ,أرباحا وصلت إلى مليار و 36 مليون درهما , أي بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث حققت خلاله الشركة مليار و 52 مليون درهم , بسبب آداء الشركة لضريبة وصلت إلى 128 مليون درهم , حيث كان من المتوقع أن تحقق "اتصالات المغرب" ارباحا قد تصل إلى مليار و 65 بارتفاع 8.27 بالمئة .



و أكدت شركة اتصالات المغرب في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الاثنين أنه و بالنسبة للتدفقات النقدية فقد شهدت تراجعا بنسة 49 بالمئة لتصل 1.35 مليار درهم , وذلك بسبب آداء الشركة لمبلغ 435 مليون درهما من أجل الاشتغال بدولتي ساحل العاج و الطوغو , كذلك بسبب آداء 553 مليون درهم للعاملين لديها و الذين قرروا المغادرة الطوعية .



كما سجلت شركة "اتصالات المغرب" ارتفاعا في عدد زبنائها إلى متم مارس 2017, حيث بلغ 54 زبون أي بارتفاع وصل إلى 2.7 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية.



حري بالذكر أن رقم معاملات شركة اتصالات المغرب تراجع خلال الربع الأول من سنة 2017 , بنسبة 2.6 بالمئة حيث وصل إلى 5.02 مليار درهم .