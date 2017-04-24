عاجل وبالصور.. سيارة للنقل المدرسي تتعرض لحادثة سير خطيرة بالبيضاء..وهذا عدد التلاميذ المصابين ﻿

شهد شارع مولاي إسماعيل الموجود على مستوى منطقة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الاثنين، وقوع حادثة سير مروعة، عقب اصطدام سيارة خاصة لنقل التلاميذ ببوابة حديدية.

"شوف تيفي"

شهد شارع مولاي إسماعيل الموجود على مستوى منطقة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الاثنين، وقوع حادثة سير مروعة، عقب اصطدام سيارة خاصة لنقل التلاميذ ببوابة حديدية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق السيارة التي كان على متنها تلاميذ مؤسسة تعليمية خاصة، كشف وقوع خلل بالفرامل مع جعله يفقد السيطرة على المقود، ليصطدم بسيارة خفيفة من نوع "كونغو" قبل أن يصطدم بقوة بالبوابة الحديدية.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث، خلف إصابة 6 تلاميذ بجروح متفاوتة ، تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي العلاجات الضرورية،مضيفا أن إصابتهم لا تدعو للقلق.