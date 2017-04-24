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حصري:مواطن يخرج عن صمته ويحكي كيف كاد أن يقتله ''حمزة الدرهم''

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 18:50 حصري:مواطن يخرج عن صمته ويحكي كيف كاد أن يقتله حمزة الدرهم | حوادث و حقوق
حصري:مواطن يخرج عن صمته ويحكي كيف كاد أن يقتله ''حمزة الدرهم''
إنها قصة يرويها بحسرة لـ ''شوف تيفي'' يوسف أبوموسى وهو شاب في العشرينيات من عمره متزوج وأب لطفل، في بداية مشواره المهني يشتغل محاسبا بإحدى الشركات، والذي كان ضحية لتهور أحد ''أولاد لفشوش''

شوف تيفي

إنها قصة يرويها بحسرة لـ "شوف تيفي" يوسف أبوموسى وهو شاب في العشرينيات من عمره متزوج وأب لطفل، في بداية مشواره المهني يشتغل محاسبا بإحدى الشركات، والذي كان ضحية لتهور أحد "أولاد لفشوش"، والذي يحمل هو الآخر اسم حمزة الدرهم، و من مواليد سنة 1990، أي نفس مواصفات حمزة الدرهم بطل قصة "موسيو لوكونستاتور" فهل يتعلق الأمر بتشابه في الأسماء فقط؟

يروي أبو موسى وحسب ما هو مدون في محضر حادثة سير يحمل عدد ( 125 / م ح س اح )، أنه بتاريخ 9 فبراير وبعد الثانية زوالا، كان متوقفا عند الإشارة الحمراء بملتقى شارع المهدي بن بركة وزنقة اولاد سعيد بالرباط، فاصطدمت به من الخلف سيارة من نوع "BMW" رقم لوحتها 7269-ب-1، في ملكية المسمى "حمزة الدرهم"، ثم لاذ السائق بالفرار نحو شارع بلافريج عبر شارع بن بركة، ووصولا إلى مستوى زنقة آيت احمد غير سيره نحو اليمين وولجها. فاصطدم ثانية بالجهة اليسرى لسيارة من نوع "تويوتا" متوقفة على يمين الطريق في نفس الزنقة في وضعية قانونية، ثم لاذ السائق مرة أخرى بالفرار إلى أن تم إيقافه من طرف بعض مستعملي الطريق بزنقة الأميرات على مستوى زنقة الأمير سيدي محمد، وقد ترتب عن الاصطدام الأول إصابة سائق الدراجة النارية بجروح بليغة نقل على إثرها لمستشفى الاختصاصات، حيث تم الاحتفاظ به بقسم جراحة الدماغ والأعصاب نظرا لإصابته البليغة على مستوى الرأس وبجروح متفرقة على مستوى أطرافه. وأصيبت الناقلات الثلاث بخسائر مادية.. وأكد محضر الشرطة أن سائق السيارة المتسبب في الحادث عوينت عليه حالة سكر متقدمة بجميع مواصفاتها، ولأنه لا يتوفر على رخصة السياقة، كما أنه كذلك استعمل الناقلة دون إذن مالكها، حيث وضع تحت الحراسة النظرية وتم قطر الناقلة للمستودع البلدي. وبعد صحوه اعترف السائق أنه كان في حالة سكر، وأنه استعمل الناقلة دون إذن مالكها "حمزة الدرهم"، مستغلا غيابه وتواجد المفاتيح بداخلها. وأقر أنه لا يتوفر على رخصة السياقة. وفي نفس السياق تم الاستماع إلى المسؤول المدني عن السيارة "BMW"والذي لم يرغب في المتابعة بخصوص الخسائر المادية التي لحقت بسيارته. وتتوفر "شوف تيفي" على محضر أقوال المسمى حمزة الدرهم ويقول بأنه وحوالي الساعة الثانية بعد الزوال كان يقود سيارته بنفسه، وكان برفقته المسمى عثمان "ح" وتركه داخلها عندما هم بالدخول إلى إحدى الإقامات عند أحد أصدقائه لقضاء بعض المآرب، فاستعمل سيارته، ودون إذن منه، واقترف بها الحوادث الواردة أعلاه. وتنازل في الأخير عن متابعة صديقه عثمان وعن الخسائر المادية التي لحقت بسيارته.

مهما كان الشخص مالك السيارة هل هو حمزة ابن محمد الدرهم أم تشابه في الأسماء، فإنه من الواضح أننا أمام قصة جديدة من قصص اولاد لفشوش، فكيف يعقل أن يترك حمزة سيارته وبداخلها المفاتيح وصديقه في حالة سكر متقدم، ألم يخطر بباله أنه قد يرتكب أي فعل أحمق؟ ثم لماذا تنازل عن متابعة من يفترض أنه سرق سيارته وارتكب بها حوادث خطيرة؟ هنا يشك الضحية يوسف، ويطرح السؤال عمن كان فعلا يقود السيارة التي صدمته، لأن السائق ألقي عليه القبض بعد مدة من وقوع الحادث، وأنه لم يشاهد السائق الحقيقي لأنه فقد الوعي بمجرد ارتطامه بالأرض، وأن شاهدا هو الذي سجل أرقام السيارة وأدلى بها للشرطة، ولم يتمكن هو الآخر من تحديد ملامح السائق.
لقد تعرض الضحية إلى كسر في الجمجمة وحصل على شهادة طبية تحدد العجز في 120 يوما، ولازالت قضيته تراوح مكانها بعد سنة و4 أشهر، وهو يعيش في ظروف صحية متذبذبة بسبب الجراحة في الرأس... فهل يعقل أن يظل هذا الشاب حبيس خطأ ارتكبه ولد الفشوش الذي يكون هو من تهور بترك مفاتيحه في سيارته، أو أن هنالك أمورا أخرى حدثت...خاصة أن السائق المخمور ذو سوابق عدلية؟

‫شوف تيفي

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حصري:مواطن يخرج عن صمته ويحكي كيف كاد أن يقتله حمزة الدهم

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أمس 12:17 GMT

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