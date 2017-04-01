عاجل.. إعفاء مدير المركب السجني الأول بمدينة أيت ملول وتعيين مسؤول جديد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،أعفت مدير المركب السجني لأيت ملول 1 من مهامه و عوضته بمدير المؤسسة السجنية أيت ملول 2 دون تبرير للقرار.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،أعفت مدير المركب السجني لأيت ملول 1 من مهامه و عوضته بمدير المؤسسة السجنية أيت ملول 2 دون تبرير للقرار.



وأفادت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن مدير المركب السجني 1 عين بالمؤسسة منذ شهر غشت الماضي، حيث طالب منذ تعيينه بتنقيله إلى إحدى المركبات السجنية القريبة من مدينة الرباط حيث تتواجد عائلته الصغيرة.



وحسب ذات المصدر، فمدير المركب السجني لأيت ملول 2 هو الذي سيعوض المدير المعفى من تسيير المركب السجني 1، الذي ينتظر تعيينه في مؤسسة أخرى قريبا من عائلته وخارج جهة سوس ماسة وفق ذات المصدر.



وإستنادا لذات المصدر المسؤول بالمندوبية، فقد تم تعيين رئيس المعقل للمركب السجني 2 كمدير للمركب السجني بشكل رسمي، إلى حين إعادة تعيين رئيس للمعقل، في إطار الهيكلة الجديدة للمؤسسات السجنية بجهة سوس ماسة.