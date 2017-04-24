مثير وبالصورة.. بعد اعتقاله..حملة تضامنية مع ولد الفشوش في الفايسبوك..وها شنو قالوا المغاربة ﻿

بعد أيام من إيداعه سجن ''زاكي'' بسلا عقب متابعته بتهم جد خطيرة من بينها التزوير رفقة أربعة أشخاص آخرين، قرر نشطاء فايسبوكيون إطلاق حملة تضامنية مع ولد الفشوش ''حمزة الدرهم '' بمواقع التواصل الاجتماعي.

"شوف تيفي"

بعد أيام من إيداعه سجن "زاكي" بسلا عقب متابعته بتهم جد خطيرة من بينها التزوير رفقة أربعة أشخاص آخرين، قرر نشطاء فايسبوكيون إطلاق حملة تضامنية مع ولد الفشوش "حمزة الدرهم " بمواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر مطلقو هذه الحملة وعلى ما يبدو أنهم أصدقائه أن حمزة الدرهم، كان ضحية لحظات طيش شباب، متمنين أن يشارك الجميع في نشر هذه الحملة حتى يتم التفاعل معها ويغادر "ولد الفشوش" سجن سلا.



وتفاعل المئات من النشطاء مع هذه الحملة، حيث أكد البعض منهم استعداده للمشاركة، في حين أشار آخرون أن "ولد الفشوش" يُعتبر مواطنا كغيره ولهذا فإن على العدالة المغربية متابعة قضيته بحزم وبجدية، والخروج بعقوبات مشددة في حقه حتى يكون عبرة لكل "ولد الفشوش" يفكر في استغلال نفوذه وأمواله في تجاوز القانون وتزويره.