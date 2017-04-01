فيديو خطير يهز الفايسبوك.. تعذيب شباب مغاربة داخل سجن بليبيا بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب..واش بصح؟ ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم يهز النفوس ويدمي القلوب، قيل بأن فصوله جرت بأحد السجون بدولة ليبيا، حيث تعرض مهاجرون مغاربة بطريقة غير شرعية للتعذيب بعد القبض

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم يهز النفوس ويدمي القلوب، قيل بأن فصوله جرت بأحد السجون بدولة ليبيا، حيث تعرض مهاجرون مغاربة بطريقة غير شرعية للتعذيب بعد القبض عليهم خلال محاولتهم الهجرة عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

وفور تداول هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و23 ثانية، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث تباينت الآراء بين مصدق لمضمونه ومعبر عن حزنه وتضامنه مع المغاربة، وبين مشكك في صحته وفي صحة تعرض المغاربة للتعنيف بليبيا.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة تعرض مهاجرين مغاربة للتعذيب في السجون الليبية، وأيضا بالتدخل بحزم في حال التأكد أن الشبان المعذبين يحملون جنسيات مغربية.

نعتذر لعدم نشر الفيديو لما يتضمنه من مشاهد مروعة.