نايضة ببن ''البام'' و''البيجيدي''...حرب البلاغات تندلع بين ''العثماني'' و ''العماري'' ﻿

بعد ساعات على إصدار حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا يكذب فيه عضوا بحزب العدالة والتنمية حول لقاء إلياس العماري بسعد الدين العثماني، كشف توضيح لرئيس الحكومة بكونه، ''لم يطلب خلال الاجتماعات التي جمعته

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بعد ساعات على إصدار حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا يكذب فيه عضوا بحزب العدالة والتنمية حول لقاء إلياس العماري بسعد الدين العثماني، كشف توضيح لرئيس الحكومة بكونه، "لم يطلب خلال الاجتماعات التي جمعته بالأمناء العامين للأحزاب السياسية، من أي حزب أو فريق للمعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم البرنامج الحكومي أو مشروع قانون المالية لسنة 2017."



وأفاد "التوضيح" بأن العثماني استقبل يوم الأربعاء الماضي الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان ، كما استقبل في اليوم الموالي رئيسي فريقي حزب الاستقلال بغرفتي البرلمان ، وبعدهما استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة رفقة رؤساء فريقي الحزب بالبرلمان .



وأبرز العثماني من خلال توضيحه، أنه تم خلال الاجتماعات إخبار مسؤولي الأحزاب بمراحل مناقشة البرنامج الحكومي كما قررها مكتب مجلسي النواب والمستشارين، وعلى عدم عزم الحكومة سحب مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب، والرغبة في الإسراع بمناقشته والتصويت عليه تداركا للتأخر الحاصل.