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فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني ''هجينة'' و ''غير ديموقراطية''

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 17:34 فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني هجينة و غير ديموقراطية | بوليتيك
فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني ''هجينة'' و ''غير ديموقراطية''
هاجمت النائبة البرلمانية ''زهور الوهابي'' التي تلقي في هذه اللحظات كلمة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، حكومة سعد الدين العثماني والأغلبية المشكلة لها، واصفة إياها ''بالهجينة وتخالف جوهر

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هاجمت النائبة البرلمانية "زهور الوهابي" التي تلقي في هذه اللحظات كلمة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، حكومة سعد الدين العثماني والأغلبية المشكلة لها، واصفة إياها "بالهجينة وتخالف جوهر الديموقراطية".

وأضافت البرلمانية، أن التحالف الحكومي المكون من ستة أحزاب "ليبرالية وإشتراكية وشيوعية وإسلامية.." تخالف الديموقراطية والإرادة الشعبية، وخير دليل على ذلك " موقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومنظري الجماعات المنتمية للحزب" موضحة بمثل "وشهد شاهد من أهلها".

وأوضحت النائبة البرلمانية، في كلمتها، أن مكونات الحكومة الحالية أفقدت المواطنين الرغبة في متابعة الشأن السياسي، باعتبارها "حكومة قديمة جديدة بمحافظيها وشيوعيها غير قادرة على ضمان توفير أي جديد للأمة المغربية".

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