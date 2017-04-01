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بعد إقالته منها .. ''أبو حفص'' يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 17:33 بعد إقالته منها .. أبو حفص يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار | بوليتيك
بعد إقالته منها .. ''أبو حفص'' يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار
بعد قرار إقالته وإبعاده من طرف ''رابطة علماء المغرب العربي'' بسبب نقاشه حول الإرث , جاء رد ''أبو حفص'' سريعا من خلال تدوينة ''توضحية له على حسابه الشخصي عبر الفايسبوك عنونها بـ'' في انتظار قرار الطرد من

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

بعد قرار إقالته وإبعاده من طرف "رابطة علماء المغرب العربي" بسبب نقاشه حول الإرث , جاء رد "أبو حفص" سريعا من خلال تدوينة "توضحية له على حسابه الشخصي عبر الفايسبوك عنونها بـ" في انتظار قرار الطرد من الجنة".

و فجر "أبوحفص" من خلال تدوينته عدد من الحقائق و التي تهم هذه الرابطة و التي أكد أنه كان هو المسؤول عن التنسيق لإنشائها وهو من تواصل مع غالب هذه الأسماء و اقترح كل الاسماء المغربية وهو من أشرف كذلك على تنظيم اللقاء التأسيسي و الذي كان الغرض منه التعاون على محاربة التطرف والإرهاب في ظل ما كانت تعيشه المنطقة من توترات.

و أضاف "رفيقي" إن هذا القرار هو تحصيل حاصل بعد أن قررت أخد مسافة واضحة لما وقفت عليه من ممارسات مورست من بعض أعضائها أتحفظ على ذكرها حفاظا على سرية المجالس حسب تعبيره.

و أشار رئيس مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام , خلال تدوينته أن هذه الرابطة اسم فقط ليس لها أي نشاط يذكر ولا جهد ولا أي عمل في الميدان، ليس لها من عمل إلا إصدار البيانات عن طريق الواتس اب.

و أشار الشيخ السلفي قائلا "ما ذكر البيان عن محاورات ومناصحة لا أساس له من الصحة، كل ما في الأمر أن بعض أعضائها تواصل معي بصيغة: تب إلى الله... عد إلى رشدك... أعد للسؤال جوابا... وكلما طالبته بحوار علمي ادعى أن هذه أمور محسومة غير قابلة للحوار".

و ختم "أبو حفص" خطابه بأن الرسالة التي أراد توجيهها لهؤلاء الموقعين وغيرهم قائلا " حتى لو خسرت العالم كله فأنا في غاية الاطمئنان والراحة لأنني ربحت نفسي بعيدا عن الازدواجية والسكيزوفرينية التي يعلمها الكثير عن أنفسهم وليست لهم الشجاعة للاعتراف بها .. والحمد لله أولا وأخيرا على أن مفاتيح الجنة والنار بيد الله وليست بيد البشر".

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رابطة علماء المغرب العربي الشجاعة الازدواجية السكيزوفرينية سرية المجالس شوف تيفي

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