بالصور..ما سر العلاقة التي تجمع حمزة ولد الصنهاجي بشابة مغربية بعد ظهورهما معا في مجموعة من الصور؟ ﻿

نشرت فتاة على صفحتها بالفايسبوك صورا تجمعها بـ ''حمزة'' ابن الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، والتي أرفقتها بتدوينات أكدت من خلالها وجود علاقة تجمعهما دون أن تكشف عن طبيعة هذه العلاقة.

"شوف تيفي"

نشرت فتاة على صفحتها بالفايسبوك صورا تجمعها بـ "حمزة" ابن الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، والتي أرفقتها بتدوينات أكدت من خلالها وجود علاقة تجمعهما دون أن تكشف عن طبيعة هذه العلاقة.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصور المتداولة، حيث تساءل البعض منهم عن طبيعة العلاقة التي تجمع حمزة بهذه الفتاة التي ظهرت كذاك في صورة مع "أسرة الصنهاجي"، بينما أشار آخرون أن الفتاة قد تكون والدة الرضيع "فهد" والذي نشر حمزة قبل مدة صورة جمعته به أي زوجته.

جدير بالذكر أن حمزة الصنهاجي ابن سعيد الصنهاجي سلطان الأغنية الشعبية، أصدر أخيرا جديده الفني، الذي أثار إعجاب العديد من عشاقه وعشاق والده.