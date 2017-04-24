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مؤلم وبالصور.. هذا هو الطفل ''وليد'' ضحية الاختطاف والاغتصاب والقتل بقلعة السراغنة

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 17:24 مؤلم وبالصور.. هذا هو الطفل وليد ضحية الاختطاف والاغتصاب والقتل بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور.. هذا هو الطفل ''وليد'' ضحية الاختطاف والاغتصاب والقتل بقلعة السراغنة
عبرت ساكنة دوار أولاد إدريس الموجود على مستوى جماعة لعثامنة بقلعة السارغنة، عن غضبها الشديد وتضامنها الكبير مع أسرة الطفل المسمى ''وليد'' الذي عُثر أمس الأحد، على جثته داخل بئر مهجور بعد اختطافه.

"شوف تيفي"

عبرت ساكنة دوار أولاد إدريس الموجود على مستوى جماعة لعثامنة بقلعة السارغنة، عن غضبها الشديد وتضامنها الكبير مع أسرة الطفل المسمى "وليد" الذي عُثر أمس الأحد، على جثته داخل بئر مهجور بعد اختطافه.

وقام العديد من أبناء الدوار بنشر صور الضحية، البالغ من العمر قيد حياته سنتين وأربعة أشهر، مؤكدين في الوقت ذاته على الحزن الكبير الذي ألم بأسرة الضحية التي لم تصدق بعد مغادرة فلذة كبدها الحياة وهو في عمر الزهور.

وكان مصدر "شوف تيفي" قد كشف أن الطفل الضحية، تم اختطافه من طرف مجهولين، وخلال البحث عنه عثر عليه أبناء الدوار جثة هامدة بأحد الآبار المهجورة، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، وهي نفس المعطيات التي كشفت عنها منظمة "ماتقيش ولدي" والتي أكدت على أن الأمر يتعلق بجريمة قتل بعد اعتداء جنسي واغتصاب، وقدتم فتح تحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة.

وليد

وليد

وليد

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدوار جريمة قتل لعثمانة قلعة السراغنة النيابة العامة

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