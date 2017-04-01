هذا ما قرره القضاء في حق الأستاذة المتزوجة برجلين في مراكش و هذه هي التفاصيل ﻿

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الاثنين أستاذة بالسجن النافذ إثر تورطها في الجمع بين زوجين , حيث حكمت عليها بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم فيما

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الاثنين أستاذة بالسجن النافذ إثر تورطها في الجمع بين زوجين , حيث حكمت عليها بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم فيما حكمت على زوجها الثاني بنفس مدة العقوبة.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الأستاذة التي تمت متابعتها في حالة اعتقال، حاولت التحايل على الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بنفي توقيعها على عقد النكاح الذي يربطها بزوجها الثاني وعدم علمها بوجوده قبل أن يؤكد العدل الذي وثق الوثيقة بحضورها علمها بمضامينه رفقة زوجها الثاني.



و أضافت المصادر أن المحكمة تابعت الأستاذة المذكورة رفقة “زوجها الثاني” بتهم الخيانة الزوجية والزواج غير الشرعي في حالة اعتقال.



وكانت الشرطة القضائية لمراكش قد أوقفت المعلمة البالغة من العمر 43 سنة، والعاملة بسلك التعليم بإحدى المؤسسات التربوية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، إلى جانب زوجها الثاني، الذي يعمل مدرسا بإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية، مباشرة بعد الشجار الذي نشب بينه و بين الزوج الأول بالشارع العام.



و أشارت ذات المصادر أن المتهمة كانت على خلاف حاد منذ شهور مع زوجها الذي أنجبت منه ثلاثة أبناء، و التي كانت تطالبه بالطلاق مرارا دون جدوى، قبل أن تدخل في علاقة ثانية مع رجل آخر، وتم توثيق هذه العلاقة بواسطة عقد زواج أشرف اثنان من العدول قبل انفضاح أمرهما.