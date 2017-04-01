رابطة علماء المغرب العربي تُقيل ''أبو حفص'' بسبب نقاش ''المساواة في الإرث'' ﻿

أقالت رابطة علماء المغربي العربي ,الشيخ ''محمد عبد الوهاب رفيقي'' الملقب بـ''أبي حفص'' من عضوية الرابطة كما قامت بإبعاده عن جميع أنشطتها و برامجها المستقبلية داعية له بالهداية و العودة إلى ما أسمته

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أقالت رابطة علماء المغربي العربي ,الشيخ "محمد عبد الوهاب رفيقي" الملقب بـ"أبي حفص" من عضوية الرابطة كما قامت بإبعاده عن جميع أنشطتها و برامجها المستقبلية داعية له بالهداية و العودة إلى ما أسمته الرابطة "سبيل الرشاد".



و ذكر قرار الإقالة والإبعاد الصادر عن الرابطة و الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أنه و بناءا على الصلاحيات المخولة للهيئة التأسيسية لرابطة علماء المغربي العربي و طبقا لنص المادة العاشرة من النظام الداخلي و نظرا لما أسماه البلاغ "التجاوزات المتكررة و الخلل الفكري و الاضطراب العقائدي الذي اتصف به الأخ أبوحفص من المغرب" , فقد ارتأت الرابطة إقالته أمام إصراره و استعلائه في الحوار و في تصريحاته الاعلامية المثيرة.



و قد وقع قرارالإبعاد والإقالة حوالي 33 من أعضاء رابطة علماء المغرب العربي.