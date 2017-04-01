 رابطة علماء المغرب العربي تُقيل ''أبو حفص'' بسبب نقاش ''المساواة في الإرث'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نايضة ببن البام والبيجيدي...حرب البلاغات تندلع بين العثماني و العماري | بوليتيك

نايضة ببن ''البام'' و''البيجيدي''...حرب البلاغات تندلع بين ''العثماني'' و ''العماري''

فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني هجينة و غير ديموقراطية | بوليتيك

فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني ''هجينة'' و ''غير ديموقراطية''

بعد إقالته منها .. أبو حفص يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار | بوليتيك

بعد إقالته منها .. ''أبو حفص'' يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار

بالصور..ما سر العلاقة التي تجمع حمزة ولد الصنهاجي بشابة مغربية بعد ظهورهما معا في مجموعة من الصور؟ | ثقافة و فنون

بالصور..ما سر العلاقة التي تجمع حمزة ولد الصنهاجي بشابة مغربية بعد ظهورهما معا في مجموعة من الصور؟

مؤلم وبالصور.. هذا هو الطفل وليد ضحية الاختطاف والاغتصاب والقتل بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور.. هذا هو الطفل ''وليد'' ضحية الاختطاف والاغتصاب والقتل بقلعة السراغنة

هذا ما قرره القضاء في حق الأستاذة المتزوجة برجلين في مراكش و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

هذا ما قرره القضاء في حق الأستاذة المتزوجة برجلين في مراكش و هذه هي التفاصيل

رابطة علماء المغرب العربي تُقيل أبو حفص بسبب نقاش المساواة في الإرث | بوليتيك

رابطة علماء المغرب العربي تُقيل ''أبو حفص'' بسبب نقاش ''المساواة في الإرث''

مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين | دولي

مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب

بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة | دولي

بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

رابطة علماء المغرب العربي تُقيل ''أبو حفص'' بسبب نقاش ''المساواة في الإرث''

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 17:06 رابطة علماء المغرب العربي تُقيل أبو حفص بسبب نقاش المساواة في الإرث | بوليتيك
رابطة علماء المغرب العربي تُقيل ''أبو حفص'' بسبب نقاش ''المساواة في الإرث''
أقالت رابطة علماء المغربي العربي ,الشيخ ''محمد عبد الوهاب رفيقي'' الملقب بـ''أبي حفص'' من عضوية الرابطة كما قامت بإبعاده عن جميع أنشطتها و برامجها المستقبلية داعية له بالهداية و العودة إلى ما أسمته

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أقالت رابطة علماء المغربي العربي ,الشيخ "محمد عبد الوهاب رفيقي" الملقب بـ"أبي حفص" من عضوية الرابطة كما قامت بإبعاده عن جميع أنشطتها و برامجها المستقبلية داعية له بالهداية و العودة إلى ما أسمته الرابطة "سبيل الرشاد".

و ذكر قرار الإقالة والإبعاد الصادر عن الرابطة و الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أنه و بناءا على الصلاحيات المخولة للهيئة التأسيسية لرابطة علماء المغربي العربي و طبقا لنص المادة العاشرة من النظام الداخلي و نظرا لما أسماه البلاغ "التجاوزات المتكررة و الخلل الفكري و الاضطراب العقائدي الذي اتصف به الأخ أبوحفص من المغرب" , فقد ارتأت الرابطة إقالته أمام إصراره و استعلائه في الحوار و في تصريحاته الاعلامية المثيرة.

و قد وقع قرارالإبعاد والإقالة حوالي 33 من أعضاء رابطة علماء المغرب العربي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

رابطة علماء المغربي العربي شوف تيفي أبوحفص لاقالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نايضة ببن البام والبيجيدي...حرب البلاغات تندلع بين العثماني و العماري | بوليتيك

نايضة ببن ''البام'' و''البيجيدي''...حرب البلاغات تندلع بين ''العثماني'' و ''العماري''

فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني هجينة و غير ديموقراطية | بوليتيك

فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني ''هجينة'' و ''غير ديموقراطية''

بعد إقالته منها .. أبو حفص يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار | بوليتيك

بعد إقالته منها .. ''أبو حفص'' يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار

عاجل وبالفيديو.. بن كيران يشعل جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أمام أنظار سعد الدين العثماني | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. بن كيران يشعل جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أمام أنظار سعد الدين العثماني

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة اصطدام سفينة ضخمة بجسر ميناء في جزر الكناري | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..لحظة اصطدام سفينة ضخمة بجسر ميناء في جزر الكناري

شوف صحتك مع Doc نسرين علاجات طبية لتجنب ضيقة التدخين | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع ''Doc نسرين'' علاجات طبية لتجنب ضيقة التدخين

بالفيديو.. الشاب ناصر عبدو يبدع في أغنية مازال مازال ونتي سبابي | قنوات أخرى

بالفيديو.. الشاب ناصر عبدو يبدع في أغنية ''مازال مازال'' و''نتي سبابي''

لأول مرة.. رضوان برحيل يغني بالتركية | بــووز

لأول مرة.. رضوان برحيل يغني بالتركية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نايضة ببن البام والبيجيدي...حرب البلاغات تندلع بين العثماني و العماري | بوليتيك
منذ 3 دقائق

نايضة ببن ''البام'' و''البيجيدي''...حرب البلاغات تندلع بين ''العثماني'' و ''العماري''

فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني هجينة و غير ديموقراطية | بوليتيك

فريق البام بالبرلمان.. حكومة العثماني ''هجينة'' و ''غير ديموقراطية''

بعد إقالته منها .. أبو حفص يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار | بوليتيك

بعد إقالته منها .. ''أبو حفص'' يطلق النار على رابطة علماء المغرب العربي و يفجر عدد من الأسرار

بالصور..ما سر العلاقة التي تجمع حمزة ولد الصنهاجي بشابة مغربية بعد ظهورهما معا في مجموعة من الصور؟ | ثقافة و فنون

بالصور..ما سر العلاقة التي تجمع حمزة ولد الصنهاجي بشابة مغربية بعد ظهورهما معا في مجموعة من الصور؟

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.