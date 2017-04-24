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مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 16:30 مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين | دولي
مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين
صوت 227 مهاجر فرنسي بالمغرب وبالتحديد بمدينة الدار البيضاء، لصالح مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان في الدور الأول من الانتخابات الفرنسية.

"شوف تيفي"

صوت 227 مهاجر فرنسي بالمغرب وبالتحديد بمدينة الدار البيضاء، لصالح مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان في الدور الأول من الانتخابات الفرنسية.

وتوصلت "شوف تيفي" بنسخة من نتائج التصويت النهائية الخاصة بالفرنسيين المقيمين بمدينة الدار البيضاء، حيث تمكن المرشح المستقل إمانويل ماكرون من الحصول على أغلبية الأصوات بعد أن صوت لصالحه 2598 فرنسي، متقدما على فرانسوا فيون وماري لوبن.

تجدر الإشارة أن ماري لوبن مرشحة اليمين المتطرف المعروف بعدائه للمسلمين والعرب،حصلت على المرتبة الثانية ب21،43 في المائة من الأصوات خلال الدور الأول، فيما يتقدم عليها منافسها إيمانويل ماكرون 23،86 في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدار البيضاء المرشح المسلمين العرب فرنسا الرئاسة الفرنسية

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