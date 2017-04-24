بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة ﻿

بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء الجولة الأولى الخاصة بالانتخابات الرئاسة الفرنسية،أصبح الشاب إيمانويل ماكرون المرشح المستقل محط أنظار كبريات الصحف والمواقع الإخبارية العالمية عقب اقترابه من الوصول

"شوف تيفي"

بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء الجولة الأولى الخاصة بالانتخابات الرئاسة الفرنسية،أصبح الشاب إيمانويل ماكرون المرشح المستقل محط أنظار كبريات الصحف والمواقع الإخبارية العالمية عقب اقترابه من الوصول إلى قصر الإليزيه في حال تجاوزه عقبة مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف.

وسلطت وسائل إعلام عالمية الضوء على الحياة الشخصية للمرشح إيمانويل ماكرون، وخاصة علاقة الحب التي تجمعه بزوجته "بريجيت ترونيو"، البالغة من العمر 63 عاما، مشيرة إلى أن المذهل في العلاقة بين ماكرون البالغ من العمر 39 سنة هو فارق السن بينهما والذي يصل لـ 24 سنة، وهو ما جعل صورهما تتصدر اليوم الاثنين العديد من المجلات من بينها "بارى ماتش" ومجلة "فى إس دى".

وكشفت مواقع إخبارية فرنسية أن بريجيت ترونيو، كانت أستاذة إيمانويل ماكرون في مادة المسرح بالمعهد الثانوي، قبل أن يقرر الزواج بها سنة 2007 بالرغم من فارق السن الكبير بينهما بعد أن جمعتهما علاقة حب قوية، موضحة أن ماكرون وبعد تخرجه من المدرسة العليا للإدارة سنة 2004، عمل كمفتش عام للمالية لمدة ثلاث سنوات، ثم عمل بعد ذلك في لجنة مهمتها إيجاد سياسة مالية تدعم الاقتصاد الفرنسي وفى 2008، غادر منصبه في الإدارة العليا والتحق بمصرف "روتشيلد".

وأشار موقع "فرانس 24 " أن زوجة ماكرون، تنتمي لعائلة تعتبر من أثرياء فرنسا، نظرا لعملها في مجال صناعة الشوكولا والحلويات، وقد أطلقت اسم إحدى منتوجاتها على اسم زوجها "ماكرون".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية، كشفت ليلة أمس الأحد، تأهل إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد السابق، للجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إجراؤها في 7 ماي المقبل، بعد حلوله في المرتبة الثانية خلف المتصدرة مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف وزعيمة حزب الجبهة الوطنية.