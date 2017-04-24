 بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين | دولي

مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب

بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة | دولي

بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة

عاجل وبالفيديو.. بن كيران يشعل جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أمام أنظار سعد الدين العثماني | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. بن كيران يشعل جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أمام أنظار سعد الدين العثماني

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن مجازفة بالنسبة لفرنسا | دولي

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن ''مجازفة'' بالنسبة لفرنسا

رسميا..البيجيدي يعلن دعمه لحكومة العثماني بشروط | بوليتيك

رسميا..''البيجيدي'' يعلن دعمه لحكومة العثماني ''بشروط''

بعد سعد لمجرد ..لورا مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎ | ثقافة و فنون

بعد سعد لمجرد ..''لورا'' مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎

رؤساء الفرق النيابية ل البام والبيجيدي يناقشون البرنامج الحكومي | بوليتيك

رؤساء الفرق النيابية ل "البام" و"البيجيدي " يناقشون البرنامج الحكومي

انفراد: مصادر قريبة من عائلة أخنوش: ماكاين حتى زواج من رجل أعمال سعودي | مجتمع

انفراد: مصادر قريبة من عائلة أخنوش: ماكاين حتى زواج من رجل أعمال سعودي

البام يكذب الكاتب الوطني لشبيبة المصباح ويدعو العثماني للوضوح مع المواطنين | بوليتيك

"البام" يكذب الكاتب الوطني لشبيبة "المصباح" ويدعو العثماني للوضوح مع المواطنين

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 16:26 بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة | دولي
بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة
بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء الجولة الأولى الخاصة بالانتخابات الرئاسة الفرنسية،أصبح الشاب إيمانويل ماكرون المرشح المستقل محط أنظار كبريات الصحف والمواقع الإخبارية العالمية عقب اقترابه من الوصول

"شوف تيفي"

 بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء الجولة الأولى الخاصة بالانتخابات الرئاسة الفرنسية،أصبح الشاب إيمانويل ماكرون المرشح المستقل محط أنظار كبريات الصحف والمواقع الإخبارية العالمية عقب اقترابه من الوصول إلى قصر الإليزيه في حال تجاوزه عقبة مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف.

 وسلطت وسائل إعلام عالمية الضوء على الحياة الشخصية للمرشح إيمانويل ماكرون، وخاصة علاقة الحب التي تجمعه بزوجته "بريجيت ترونيو"، البالغة من العمر 63 عاما، مشيرة إلى أن المذهل في العلاقة بين ماكرون البالغ من العمر 39 سنة هو فارق السن بينهما والذي يصل لـ 24 سنة، وهو ما جعل صورهما تتصدر اليوم الاثنين العديد من المجلات من بينها "بارى ماتش" ومجلة "فى إس دى".

 وكشفت مواقع إخبارية فرنسية أن بريجيت ترونيو، كانت أستاذة إيمانويل ماكرون في مادة المسرح بالمعهد الثانوي، قبل أن يقرر الزواج بها سنة 2007 بالرغم من فارق السن الكبير بينهما بعد أن جمعتهما علاقة حب قوية، موضحة أن ماكرون وبعد تخرجه من المدرسة العليا للإدارة سنة 2004، عمل كمفتش عام للمالية لمدة ثلاث سنوات، ثم عمل بعد ذلك في لجنة مهمتها إيجاد سياسة مالية تدعم الاقتصاد الفرنسي وفى 2008، غادر منصبه في الإدارة العليا والتحق بمصرف "روتشيلد".

وأشار موقع "فرانس 24 " أن زوجة ماكرون، تنتمي لعائلة تعتبر من أثرياء فرنسا، نظرا لعملها في مجال صناعة الشوكولا والحلويات، وقد أطلقت اسم إحدى منتوجاتها على اسم زوجها "ماكرون".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية، كشفت ليلة أمس الأحد، تأهل إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد السابق، للجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إجراؤها في 7 ماي المقبل، بعد حلوله في المرتبة الثانية خلف المتصدرة مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف وزعيمة حزب الجبهة الوطنية.

ماكرون

ماكرون

ماكرون

ماكرون

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحياة الشخصية ماكرون زعيمة اليمين المتطرف السن علاقة حب مارين لوبان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين | دولي

مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن مجازفة بالنسبة لفرنسا | دولي

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن ''مجازفة'' بالنسبة لفرنسا

قراءة في الحياة المهنية و الشخصية للمرشح الأوفر حظا لقيادة فرنسا إيمانويل ماكرون | دولي

قراءة في الحياة المهنية و الشخصية للمرشح الأوفر حظا لقيادة فرنسا ''إيمانويل ماكرون''

عاجل.. تدهور صحي خطير يطرأ على حالة الزعيم الفلسطيني مروان البرغوثي المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية | دولي

عاجل.. تدهور صحي ''خطير'' يطرأ على حالة الزعيم الفلسطيني مروان البرغوثي المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الشاب ناصر عبدو يبدع في أغنية مازال مازال ونتي سبابي | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

بالفيديو.. الشاب ناصر عبدو يبدع في أغنية ''مازال مازال'' و''نتي سبابي''

لأول مرة.. رضوان برحيل يغني بالتركية | بــووز

لأول مرة.. رضوان برحيل يغني بالتركية

قصة الإسراء والمعراج.. وأسرار معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم | قنوات أخرى

قصة الإسراء والمعراج.. وأسرار معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم

أشهر صور تاريخي بمدينة مراكش..قِبلة للتبوُل و ممارسة الجنس و المسؤولين آوت | بــووز

أشهر صور تاريخي بمدينة مراكش..قِبلة للتبوُل و ممارسة الجنس و المسؤولين ''آوت''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين | دولي
منذ 24 دقيقة

مثير وبالوثيقة..227 فرنسي مقيم بالدار البيضاء صوتوا لصالح ماري لوبن المعروفة بعدائها للعرب

بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة | دولي

بالصور..معلومات مثيرة حول ماكرون الشاب المرشح للرئاسة الفرنسية وزوجته المسنة التي تكبره بـ 24 سنة

عاجل وبالفيديو.. بن كيران يشعل جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أمام أنظار سعد الدين العثماني | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. بن كيران يشعل جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أمام أنظار سعد الدين العثماني

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن مجازفة بالنسبة لفرنسا | دولي

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن ''مجازفة'' بالنسبة لفرنسا

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.