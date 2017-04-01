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عاجل وبالفيديو.. بن كيران يشعل جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أمام أنظار سعد الدين العثماني

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 16:23 عاجل وبالفيديو.. بن كيران يشعل جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أمام أنظار سعد الدين العثماني | بوليتيك
عاجل وبالفيديو.. بن كيران يشعل جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أمام أنظار سعد الدين العثماني
مباشرة بعد ذكر إسم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران خلال كلمة لرئيس الفريق النيابي لحزب ''البيجدي''، وقف جميع أعضاء الفريق النيابي للحزب من مقاعدهم مطولا وسط التصفيق بحرارة، لأمينهم العام عبد

شوف تيفي

مباشرة بعد ذكر إسم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران خلال كلمة لرئيس الفريق النيابي لحزب "البيجدي"، وقف جميع أعضاء الفريق النيابي للحزب من مقاعدهم مطولا وسط التصفيق بحرارة، لأمينهم العام عبد الإله بن كيران.

وجاءت خطوة التصفيق الحار والوقوف ل 125 نائبا برلمانيا، بعدما طالب رئيس الفريق اليازمي الإدريسي سعد الدين العثماني مواصلة الأوراش والإصلاحات التي أطلقها سلفه عبد الإله بن كيران، حيث تم ذكر رئيس الحكومة السابق أكثر من مرة وسط تصفيقات نواب "البيجيدي " بمجلس النواب.

وقدم عمدة فاس ورئيس الفريق النيابي لحزب "البيجيدي " بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي كلمة سياسية مطولة، طالب من خلالها الإنتصار لإرادة المواطنين، مع تقديم مقترحات ومواقف الحزب في البرنامج الحكومي.

 

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