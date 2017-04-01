عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن ''مجازفة'' بالنسبة لفرنسا ﻿

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أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الاثنين أنه سيصوت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 7 ماي لمرشح الوسط ايمانويل ماكرون معتبرا أن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن تشكل ''مجازفة'' بالنسبة لمستقبل البلاد.
وقال الرئيس الاشتراكي غداة الدورة الأولى من الاقتراع الأحد ''أن حضور اليمين المتطرف يعرض بلدنا مجددا للخطر (..) وإزاء هذه المجازفة، لا بد من التعبئة ومن الوضوح في الخيار. من جانبي سأصوت لإيمانويل ماكرون''.
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