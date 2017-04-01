رسميا..''البيجيدي'' يعلن دعمه لحكومة العثماني ''بشروط'' ﻿

أعلن الإدريسي الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان عن دعم 125 نائبا المشكلين لفريق الحزب في مجلس النواب، للحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.





بوليتيك

شوف تيفي



أعلن الإدريسي الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان عن دعم 125 نائبا المشكلين لفريق الحزب في مجلس النواب، للحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.



وجاء في كلمة عمدة فاس، التي يُلقيها في هذه اللحظات ''أن فريق حزب العدالة والتنمية يعلن دعمه بوضوح للحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني رغم السياق المؤلم الذي أدى فيه حزب ''المصباح'' الضريبة''.



وأكد اليازمي في كلمة الفريق، عن مساندة ''رشيدة'' للحكومة، نظرا للدور الذي يجب أن يلعبه البرلماني، كممثل للمصوتين عليه.





