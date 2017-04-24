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بعد سعد لمجرد ..''لورا'' مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 15:42 بعد سعد لمجرد ..لورا مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎ | ثقافة و فنون
بعد سعد لمجرد ..''لورا'' مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎
عادت ''لورا فريسون'' بطلة فن الاستعراض و نجمة فيديو كليب ''غلطانة'' للمعلم سعد لمجرد , لتنشر صورة جديدة على حسابها الشخصي عبر الفايسبوك , رفقة الإعلامي التلفزي ''هشام مسرار'' منشط برنامج ''كي كنتي كي


شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

عادت ''لورا فريسون'' بطلة فن الاستعراض و نجمة فيديو كليب ''غلطانة'' للمعلم سعد لمجرد , لتنشر صورة جديدة على حسابها الشخصي عبر الفايسبوك , رفقة الإعلامي التلفزي ''هشام مسرار'' منشط برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' بالقناة الثانية ''دوزيم'', و برنامج ''جزيرة الكنزة'' الذي يقدم مناصفة بينه و بين ''رشيد العلالي''.
و علقت ''لورا'' على الصورة بالقول ''لي عظيم الشرف أن التقي خلال موعد عمل بهشام مسرار الانسان الرائع و المنشط الكبير شكرا مراكش'' ..''
و كانت النجمة الاستعراضية قد التقت بهشام خلال تظاهرة '' قفطان 2017'' التي نظمت بمراكش حيث ظهرت بعدد من الأزياء في حفل قام بتنشيطه رفقة الممثلة المغربية ''زينب عبيد'' و حضره عدد من النجوم أبرزهم ''ليلى الحديوي'' و مجموعة ''فناير'' و النجم ''ايهاب أمير'' وآخرون .

و كانت النجمة الاستعراضية ''لورا'' صديقة ''سعد'' من أول من بارك للمعلم إطلاق سراحه من خلال فيديو رائع تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من قلب مراكش''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لورا فريسون ليلى الحديوي مجموعة فناير ايهاب أمير هشام مسرار

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