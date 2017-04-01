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رؤساء الفرق النيابية ل "البام" و"البيجيدي " يناقشون البرنامج الحكومي

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 15:38 رؤساء الفرق النيابية ل البام والبيجيدي يناقشون البرنامج الحكومي | بوليتيك
رؤساء الفرق النيابية ل "البام" و"البيجيدي " يناقشون البرنامج الحكومي
ينتظرأن يلقي في جلسة عمومية بمقر البرلمان كل من رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ونظيره لحزب الأصالة والمعاصرة تدخلاتهما وموقفهما من البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة سعد الدين



بوليتيك
شوف تيفي

ينتظرأن يلقي في جلسة عمومية بمقر البرلمان كل من رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ونظيره لحزب الأصالة والمعاصرة تدخلاتهما وموقفهما من البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام البرلمانيين الأسبوع الماضي.

وسيأخذ الكلمة مباشرة بعد إفتتاح الجلسة، عمدة فاس ورئيس الفريق النيابي لحزب "المصباح" اليازمي الإدريسي، نظرا لكونه يرأس الفريق النيابي الأول من الناحية العددية بالبرلمان، حيث سيقدم موقف الحزب من البرنامج الحكومي.

ومباشرة بعد نهاية كلمة الوزير السابق عن "البيجيدي "، سيأخذ الكلمة محمد أشرورو رئيس الفريق النيابي لحزب "البام" باعتباره ممثلا لثاني قوة نيابية في البرلمان، حيث سيقدم قراءة في البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة سابقا.

هذا، وسيحصل جميع رؤساء الفرق الممثلة في البرلمان الكلمة تباعا حسب ترتيبهم من ناحية عدد المقاعد في مجلس النواب، في حين ستقتصر تدخلات اليوم الإثنين على كل من "البام" و"البيجيدي " لإستفاذة كل واحد منهما على ساعتين تقريبا من المدة الزمنية المخصصة للفرق البرلمانية.

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