 انفراد:هذه حقيقة زواج ابنة أخنوش من رجل أعمال سعودي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن مجازفة بالنسبة لفرنسا | دولي

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن ''مجازفة'' بالنسبة لفرنسا

رسميا..البيجيدي يعلن دعمه لحكومة العثماني بشروط | بوليتيك

رسميا..''البيجيدي'' يعلن دعمه لحكومة العثماني ''بشروط''

بعد سعد لمجرد ..لورا مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎ | ثقافة و فنون

بعد سعد لمجرد ..''لورا'' مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎

رؤساء الفرق النيابية ل البام والبيجيدي يناقشون البرنامج الحكومي | بوليتيك

رؤساء الفرق النيابية ل "البام" و"البيجيدي " يناقشون البرنامج الحكومي

انفراد:هذه حقيقة زواج ابنة أخنوش من رجل أعمال سعودي | مجتمع

انفراد:هذه حقيقة زواج ابنة أخنوش من رجل أعمال سعودي

البام يكذب الكاتب الوطني لشبيبة المصباح ويدعو العثماني للوضوح مع المواطنين | بوليتيك

"البام" يكذب الكاتب الوطني لشبيبة "المصباح" ويدعو العثماني للوضوح مع المواطنين

صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة

فيديو | في حفل توج فيه سعد المجرد ب3 جوائز.. إليسا تهاجم رزان مغربي وتحرجها أمام الحضور على المباشر | ثقافة و فنون

فيديو | في حفل توج فيه سعد المجرد ب3 جوائز.. إليسا تهاجم رزان مغربي وتحرجها أمام الحضور على المباشر

عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى بوطو بالرباط | مجتمع

عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى ''بوطو'' بالرباط

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

انفراد:هذه حقيقة زواج ابنة أخنوش من رجل أعمال سعودي

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 15:25 انفراد:هذه حقيقة زواج ابنة أخنوش من رجل أعمال سعودي | مجتمع
انفراد:هذه حقيقة زواج ابنة أخنوش من رجل أعمال سعودي
خلافا للمتداول، علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن الفيديو الرائج تحت عنوان'' شاهدوا فخامة زفاف ابنة الوزير اخنوش في موروكومول''

شوف تيفي:

خلافا للمتداول، علمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة أن الفيديو الرائج تحت عنوان" شاهدوا فخامة زفاف ابنة الوزير اخنوش في موروكومول" لا علاقة له بعائلة أخنوش.

و قالت مصادرنا، أن أخنوش لديه بنتان، الكبرى منهما بالكاد تجاوزت سن العشرين وأنهت مؤخرا دراستها الجامعية و لا تفكر أبدا في مشروع الزواج و ليست لديها أية نية في ذلك.
وزادت مصادرنا، أن أسرة أخنوش، لم تحيي أي حفل زفاف خلال المدة الأخيرة، مؤكدة أن ابنتي الوزير تفكران فقط في مستقبلهما الدراسي.
جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال اليومين الماضيين فيديو لحفل زفاف أسطوري قيل بأنه يعود لإبنة الوزير المغربي عزيز أخنوش الشيء الذي نفته مصادرنا بشكل قاطع...

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب زواج الحقيقة فيديو أخنوش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى بوطو بالرباط | مجتمع

عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى ''بوطو'' بالرباط

مثير وبالفيديو.. كوبل الخميسات ببرنامج للا العروسة دخلو طول وعرض في اللي نتاقدوهم | مجتمع

مثير وبالفيديو.. كوبل الخميسات ببرنامج للا العروسة دخلو طول وعرض في اللي نتاقدوهم

مؤلم..وفاة مواطن مغربي فوق الأجواء المصرية إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به وهو في طريق عودته من السعودية | مجتمع

مؤلم..وفاة مواطن مغربي فوق الأجواء المصرية إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به وهو في طريق عودته من السعودية

عاجل وبالصورة..سكتة قلبية تنهي حياة ضابط شرطة ممتاز بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | مجتمع

عاجل وبالصورة..سكتة قلبية تنهي حياة ضابط شرطة ممتاز بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المؤلمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أشهر صور تاريخي بمدينة مراكش..قِبلة للتبوُل و ممارسة الجنس و المسؤولين | بــووز
منذ 10 دقائق

أشهر صور تاريخي بمدينة مراكش..قِبلة للتبوُل و ممارسة الجنس و المسؤولين

شبيه الفنان الدوزي يغني الموجة باحساس رائع soufiane daif | قنوات أخرى

شبيه الفنان الدوزي يغني الموجة باحساس رائع soufiane daif

شـــــــــــاهد بالفيديو.. مغربي راكب على أضخم حوت فالداخلة.. لا يصدق ! | قنوات أخرى

شـــــــــــاهد بالفيديو.. مغربي راكب على أضخم '' حوت '' فالداخلة.. لا يصدق !

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه | بــووز

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن مجازفة بالنسبة لفرنسا | دولي
منذ 20 دقيقة

عاجل :هولاند سيصوت لماكرون ويعتبر لوبن ''مجازفة'' بالنسبة لفرنسا

رسميا..البيجيدي يعلن دعمه لحكومة العثماني بشروط | بوليتيك

رسميا..''البيجيدي'' يعلن دعمه لحكومة العثماني ''بشروط''

بعد سعد لمجرد ..لورا مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎ | ثقافة و فنون

بعد سعد لمجرد ..''لورا'' مُعجبة بهذا المنشط المغربي‎

رؤساء الفرق النيابية ل البام والبيجيدي يناقشون البرنامج الحكومي | بوليتيك

رؤساء الفرق النيابية ل "البام" و"البيجيدي " يناقشون البرنامج الحكومي

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.