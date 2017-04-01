انفراد:هذه حقيقة زواج ابنة أخنوش من رجل أعمال سعودي ﻿

خلافا للمتداول، علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن الفيديو الرائج تحت عنوان'' شاهدوا فخامة زفاف ابنة الوزير اخنوش في موروكومول''

شوف تيفي:

خلافا للمتداول، علمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة أن الفيديو الرائج تحت عنوان" شاهدوا فخامة زفاف ابنة الوزير اخنوش في موروكومول" لا علاقة له بعائلة أخنوش.



و قالت مصادرنا، أن أخنوش لديه بنتان، الكبرى منهما بالكاد تجاوزت سن العشرين وأنهت مؤخرا دراستها الجامعية و لا تفكر أبدا في مشروع الزواج و ليست لديها أية نية في ذلك.

وزادت مصادرنا، أن أسرة أخنوش، لم تحيي أي حفل زفاف خلال المدة الأخيرة، مؤكدة أن ابنتي الوزير تفكران فقط في مستقبلهما الدراسي.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال اليومين الماضيين فيديو لحفل زفاف أسطوري قيل بأنه يعود لإبنة الوزير المغربي عزيز أخنوش الشيء الذي نفته مصادرنا بشكل قاطع...