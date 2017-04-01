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"البام" يكذب الكاتب الوطني لشبيبة "المصباح" ويدعو العثماني للوضوح مع المواطنين

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 15:06 البام يكذب الكاتب الوطني لشبيبة المصباح ويدعو العثماني للوضوح مع المواطنين | بوليتيك
"البام" يكذب الكاتب الوطني لشبيبة "المصباح" ويدعو العثماني للوضوح مع المواطنين
أكد بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن اللقاء الذي جمع سعد الدين العثماني وإلياس العماري، وبحضور رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان، كان بطلب من رئيس الحكومة، حيث ''اتصلت رئاسة

شوف تيفي

 

أكد بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن اللقاء  الذي جمع سعد الدين العثماني وإلياس العماري، وبحضور رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان، كان بطلب من رئيس الحكومة، حيث "اتصلت رئاسة ديوان رئيس الحكومة بالأمين العام لحزب "البام" على أن يتم اللقاء في الساعة 10 صباحا وتم تأجيله إلى 11 بطلب من إلياس العماري، ويمكن الرجوع للتسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة ذلك"  .

 

وأفاد البلاغ، أن اللقاء ركز على أدوار المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، كما "طلب رئيس الحكومة المعين من إلياس العماري تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية"، وأن ما نشر، لا يعد ردا من رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، بل "هي تدوينة لأحد المناضلين بالحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وكان الأجدر من رئيس الحكومة أن يصدر بلاغا رسميا لتنوير الرأي العام لا أن يلجأ لخدمات للتوضيح بالوكالة".

 

وأضاف البلاغ، أن ما روج له رئيس الحكومة المعين ومن تحدثوا بلسانه، "يعد تضليلا وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة -القديمة مسارها، وهو ما لا يبشر بالخير على غرار ما سمي بالبرنامج الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام البرلمانيين".

 

هذا، وجاء البلاغ مباشرة، بعد تدوينة للكاتب السابق لشبيبة حزب "المصباح" والعضو في ديوان الوزير "عزيز الرباح" في النسخة الحكومية السابقة، حيث " قال بابا في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، " أن العثماني أخبره بأنه لم يوجه أي دعوة لإلياس العمري .. بل الدعوة وجهت لرؤساء الفرق البرلمانية وأن إلياس وحده قرر مرافقة رئيسي الفريقين البرلمانيين لحزبه" مضيفا " أنه استقبل فرق الأغلبية و المعارضة و تحدث معهم عن برمجة مناقشة البرنامج الحكومي و بعده قانون المالية الذي يعرف تأخرا".

 

 

‫شوف تيفي

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الحكومة سعد الدين العثماني الصراع بين المصباح رؤساء الفرق شوف تيفي

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