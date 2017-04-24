 صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة

فيديو | في حفل توج فيه سعد المجرد ب3 جوائز.. إليسا تهاجم رزان مغربي وتحرجها أمام الحضور على المباشر | ثقافة و فنون

فيديو | في حفل توج فيه سعد المجرد ب3 جوائز.. إليسا تهاجم رزان مغربي وتحرجها أمام الحضور على المباشر

عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى بوطو بالرباط | مجتمع

عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى ''بوطو'' بالرباط

عاجل وبالفيديو.. هذا هو سبب تهديد سيدة بالانتحار في الرباط+تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الواقعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. هذا هو سبب تهديد سيدة بالانتحار في الرباط+تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الواقعة

خطير.. أمن مطار مراكش يوقف مسير أشهر كباريه بالمدينة و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. أمن مطار مراكش يوقف مسير أشهر "كباريه" بالمدينة و هذه هي التفاصيل

خطير.. السجن 10 سنوات لمتهمين اثنين و اسقاط الجنسية عنهما بسبب صناعة المتفجرات | حوادث و حقوق

خطير.. السجن 10 سنوات لمتهمين اثنين و اسقاط الجنسية عنهما بسبب صناعة المتفجرات

سمارت روشارج آخر ابتكارات شركة الإتصالات أورنج | اقتصاد

سمارت روشارج آخر ابتكارات شركة الإتصالات أورنج

عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو

عاجل وخطير..شوفو شنو واقع في الرباط بسبب تهديد سيدة بالانتحار+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شوفو شنو واقع في الرباط بسبب تهديد سيدة بالانتحار+فيديو

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 14:44 صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق
صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن دوار أولاد إدريس الموجود على مستوى جماعة لعثامنة بقلعة السارغنة، اهتز أمس الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل في عمر الزهور.

 

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن دوار أولاد إدريس الموجود على مستوى جماعة لعثامنة بقلعة السارغنة، اهتز أمس الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل في عمر الزهور.

وحسب المصدر ذاته فإن الطفل الضحية البالغ من العمر سنتين، تم اختطافه وخلال البحث عنه عثر عليه أبناء الدوار جثة هامدة بأحد الآبار المهجورة، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

وعلاقة بالموضوع، كشفت منظمة "ماتقيش ولدي" عن توصلها ببعض تفاصيل هذه الجريمة، مؤكدة أن السلطات تبين لها أن الأمر يتعلق بجريمة قتل بعد اعتداء جنسي واغتصاب، حيث تم فتح تحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة.

وأضافت الجمعية التي عبرت عن استنكارها الشديد أن شخصا تم اعتقاله وبعد الاستماع إليه أطلق سراحه لعدم وجود أدلة تدينه .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدوار جريمة قتل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.. هذا هو سبب تهديد سيدة بالانتحار في الرباط+تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الواقعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. هذا هو سبب تهديد سيدة بالانتحار في الرباط+تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الواقعة

خطير.. أمن مطار مراكش يوقف مسير أشهر كباريه بالمدينة و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. أمن مطار مراكش يوقف مسير أشهر "كباريه" بالمدينة و هذه هي التفاصيل

خطير.. السجن 10 سنوات لمتهمين اثنين و اسقاط الجنسية عنهما بسبب صناعة المتفجرات | حوادث و حقوق

خطير.. السجن 10 سنوات لمتهمين اثنين و اسقاط الجنسية عنهما بسبب صناعة المتفجرات

عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شـــــــــــاهد بالفيديو.. مغربي راكب على أضخم حوت فالداخلة.. لا يصدق ! | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

شـــــــــــاهد بالفيديو.. مغربي راكب على أضخم '' حوت '' فالداخلة.. لا يصدق !

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه | بــووز

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه

مشاهد من مهرجان اللحوم المشوية في العاصمة الشيشانية | قنوات أخرى

مشاهد من مهرجان اللحوم المشوية في العاصمة الشيشانية

لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه | قنوات أخرى

لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة

فيديو | في حفل توج فيه سعد المجرد ب3 جوائز.. إليسا تهاجم رزان مغربي وتحرجها أمام الحضور على المباشر | ثقافة و فنون

فيديو | في حفل توج فيه سعد المجرد ب3 جوائز.. إليسا تهاجم رزان مغربي وتحرجها أمام الحضور على المباشر

عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى بوطو بالرباط | مجتمع

عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى ''بوطو'' بالرباط

عاجل وبالفيديو.. هذا هو سبب تهديد سيدة بالانتحار في الرباط+تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الواقعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. هذا هو سبب تهديد سيدة بالانتحار في الرباط+تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الواقعة

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.