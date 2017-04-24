صادم وبالصور..اختطاف طفل واغتصابه قبل قتله ورمي جثته في بئر بقلعة السراغنة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن دوار أولاد إدريس الموجود على مستوى جماعة لعثامنة بقلعة السارغنة، اهتز أمس الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل في عمر الزهور.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن دوار أولاد إدريس الموجود على مستوى جماعة لعثامنة بقلعة السارغنة، اهتز أمس الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل في عمر الزهور.

وحسب المصدر ذاته فإن الطفل الضحية البالغ من العمر سنتين، تم اختطافه وخلال البحث عنه عثر عليه أبناء الدوار جثة هامدة بأحد الآبار المهجورة، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

وعلاقة بالموضوع، كشفت منظمة "ماتقيش ولدي" عن توصلها ببعض تفاصيل هذه الجريمة، مؤكدة أن السلطات تبين لها أن الأمر يتعلق بجريمة قتل بعد اعتداء جنسي واغتصاب، حيث تم فتح تحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة.

وأضافت الجمعية التي عبرت عن استنكارها الشديد أن شخصا تم اعتقاله وبعد الاستماع إليه أطلق سراحه لعدم وجود أدلة تدينه .