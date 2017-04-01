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عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى ''بوطو'' بالرباط

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 14:09 عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى بوطو بالرباط | مجتمع
عاجل:وأخيرا: هذا هو مصير عائشة التي هددت برمي نفسها من أعلى ''بوطو'' بالرباط
تمكن أفراد الوقاية المدينة قبل لحظات من يومه الاثنين، من إنزال السيدة المدعوة ''عائشة'' من أعلى عمود كهربائي يوجد بالقرب من محطة القطار ''الرباط المدينة'' والتي هددت برمي نفسها من فوقه وإنهاء حياتها

 

''شوف تيفي''

تمكن أفراد الوقاية المدينة قبل لحظات من يومه الاثنين، من إنزال السيدة المدعوة ''عائشة'' من أعلى عمود كهربائي يوجد بالقرب من محطة القطار ''الرباط المدينة'' والتي هددت برمي نفسها من فوقه وإنهاء حياتها بالانتحار.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' فقد تم نقل السيدة، بواسطة سيارة الإسعاف إلى إحدى المستشفيات العمومية، من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية، عقب بقائها لأكثر من الساعتين بالعمود الكهربائي.

وأكد المحامي محمد زيان المتواجد بعين المكان، عن تبنيه لقضية السيدة ''عائشة''، موضحا أن قيامها بالتهديد بالانتحار جاء بسبب حكم ضدها يقضي بإفراغها من المنزل الذي تقطنه.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عائشة المستشفيات العمومية محطة القطار عمود كهربائي المستشفيات العمومية

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