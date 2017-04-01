عاجل وبالفيديو.. هذا هو سبب تهديد سيدة بالانتحار في الرباط+تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الواقعة ﻿

أكد مصدر ''شوف تيفي'' أن السبب الرئيسي الذي دفع بسيدة تهدد بالانتحار بمدينة الرباط اليوم الاثنين، هو دخولها في نوبة غضب شديدة وشعورها بالصدمة والحزن لرفض مصلحة إدارية خدمتها وتقديم يد المساعدة

''شوف تيفي''

أكد مصدر ''شوف تيفي'' أن السبب الرئيسي الذي دفع بسيدة تهدد بالانتحار بمدينة الرباط اليوم الاثنين، هو دخولها في نوبة غضب شديدة وشعورها بالصدمة والحزن لرفض مصلحة إدارية خدمتها وتقديم يد المساعدة إليها حسب اعتقادها.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' من عين المكان فإن السيدة تنحدر من مدينة القنيطرة وبالتحديد من منطقة ولاد سبيطة، دخلت في حالة هيستيرية وهي تصرخ ''بغاو ياخذو ليا داري''.

وأضاف الموفد أن المتواجدين بعين المكان ربطوا الاتصال بـ ''إبن'' السيدة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة وفور علمها بحضور ابنها لإقناعها بالعدول عن الانتحار، بدأت بالصراخ ''ما عنديش الولاد ما بغيتوش''.