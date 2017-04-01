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خطير.. أمن مطار مراكش يوقف مسير أشهر "كباريه" بالمدينة و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 13:43 خطير.. أمن مطار مراكش يوقف مسير أشهر كباريه بالمدينة و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير.. أمن مطار مراكش يوقف مسير أشهر "كباريه" بالمدينة و هذه هي التفاصيل
تمكنت عناصر شرطة أمن مطار ''مراكش لمنارة'' الدولي , في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد مسير أشهر ''كباريه في مراكش عراقي الأصل و يحمل الجنسية السويدية, بعد الاشتباه في حمله لممنوعات داخل حقيبته.

 

شوف تيفي: ف.ع

 

تمكنت عناصر شرطة أمن مطار "مراكش لمنارة" الدولي , في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد مسير أشهر "كباريه  في مراكش عراقي الأصل و يحمل الجنسية السويدية, بعد الاشتباه في حمله لممنوعات داخل حقيبته.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن عناصر أمن مطار "لمنارة" تمكنت من إحباط عميلة تهريب مهمة للعملة الصعبة قدرها المصدر بملايين من الأوروات  , و ذلك بعد الاشتباه في تصرفاته و حراكاته التي كانت غير طبيعية , حيث أخضع المعني بالأمر للتفتيش حيث تم العثور بحوزته على مبالغ مالية  مهمة فاقت قيمتها الملايين  عمل الموقوف على رصها بعناية فائقة داخل حقيبته .

و أضاف المصدر ذاته  أن الموقوف حول إلى مصالح الأمن بالمدينة الحمراء قصد تعميق البحث معه و عرضه أمام أنظار العدالة من أجل مؤاخدته في المنسوب اليه فيما تم حجز المبالغ المالية و إنجاز المساطر القانونية الخاصة بمثل هذه العمليات.

 

 

‫شوف تيفي

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أمن مطار شوف تيفي مصالح الأمن الجنسية السويدية ملايين الأورو

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