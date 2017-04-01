خطير.. أمن مطار مراكش يوقف مسير أشهر "كباريه" بالمدينة و هذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت عناصر شرطة أمن مطار ''مراكش لمنارة'' الدولي , في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد مسير أشهر ''كباريه في مراكش عراقي الأصل و يحمل الجنسية السويدية, بعد الاشتباه في حمله لممنوعات داخل حقيبته.

شوف تيفي: ف.ع

تمكنت عناصر شرطة أمن مطار "مراكش لمنارة" الدولي , في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد مسير أشهر "كباريه في مراكش عراقي الأصل و يحمل الجنسية السويدية, بعد الاشتباه في حمله لممنوعات داخل حقيبته.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن عناصر أمن مطار "لمنارة" تمكنت من إحباط عميلة تهريب مهمة للعملة الصعبة قدرها المصدر بملايين من الأوروات , و ذلك بعد الاشتباه في تصرفاته و حراكاته التي كانت غير طبيعية , حيث أخضع المعني بالأمر للتفتيش حيث تم العثور بحوزته على مبالغ مالية مهمة فاقت قيمتها الملايين عمل الموقوف على رصها بعناية فائقة داخل حقيبته .

و أضاف المصدر ذاته أن الموقوف حول إلى مصالح الأمن بالمدينة الحمراء قصد تعميق البحث معه و عرضه أمام أنظار العدالة من أجل مؤاخدته في المنسوب اليه فيما تم حجز المبالغ المالية و إنجاز المساطر القانونية الخاصة بمثل هذه العمليات.