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سمارت روشارج آخر ابتكارات شركة الإتصالات أورنج

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 13:19 سمارت روشارج آخر ابتكارات شركة الإتصالات أورنج | اقتصاد
سمارت روشارج آخر ابتكارات شركة الإتصالات أورنج
قدمت شركة الإتصالات أورونج صباح اليوم الإثنين ولأول مرة بالقارة الإفريقية آخر ابتكاراتها المتمثلة في '' سمارت روشارج'' وهي تقنية جديدة للتعبئة تتمثل في عدم الإدلاء برقم الهاتف الخاص بالزبون، وذلك

شوف تيفي

 

قدمت شركة الإتصالات أورونج صباح اليوم الإثنين ولأول مرة بالقارة الإفريقية آخر ابتكاراتها المتمثلة في " سمارت روشارج" وهي تقنية جديدة للتعبئة تتمثل في عدم الإدلاء برقم الهاتف الخاص بالزبون، وذلك تفاديا لخطر ضياع مبلغ تعبئة أو إدراج الرقم الخاص بالزبون بخط هاتفي آخر بالغلط.

وبهذا الخصوص، صرح مهدي الشتيوي المدير التجاري بأورونج لشوف تيفي أن هذا الإبتكار يأخد شكل بطاقة يبلغ ثمنها 10 دراهم فقط بينما الملصق الذي يمكن إلصاقه على الهاتف الذكي يبلغ ثمنه 15 درهما، وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن اقتناء التعبئة الذكية واستعمالها لدى جميع محلات أورنج ولدى الموزعين المتوفرين على التجهيزات الخاصة بهذه الخدمة ابتداءا من يوم غد الثلاثاء، كما أكد على أن هذه التعبئة الذكية تُمّكِنُ صاحبها من إجراء جميع أنواع التعبئات المتوفرة في عروض أورونج.

من جهة آخرى أكد المسؤولون على أنه سيتم تزويد جميع المحلات « البقالة » المتواجدة في 30 مدينة مغربية بآليات حصرية وخاصة بأورنج والمتعلقة بالقدرة على القراءة الفورية للمعلومات المتضمنة بالتعبئة الذكية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 

 

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اقتصاد سمارت روشارج ابتكارات شركة الإتصالات أورنج شوف تيفي

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