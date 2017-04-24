عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو ﻿

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والرباط على مستوى سيدي مومن اليوم الاثنين، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب شاحنة صغيرة محملة بكمية مهمة من الزرابي.



"شوف تيفي"



شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والرباط على مستوى سيدي مومن اليوم الاثنين، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب شاحنة صغيرة محملة بكمية مهمة من الزرابي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق الشاحنة كان يقودها بسرعة جنونية ليفقد السيطرة على المقود، ما تسبب في انقلاب الشاحنة للعديد من المرات قبل اصطدامها بالحواجز الحديدية.

وأضاف المصدر ذاته أن عميد مصلحة حوادث السير وقائد المنطقة وفرقة الدراجين، حلوا بمكان الحادثة من أجل المعاينة، بينما تم نقل سائق الشاحنة على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية.



