 عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وخطير..شوفو شنو واقع في الرباط بسبب تهديد سيدة بالانتحار+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شوفو شنو واقع في الرباط بسبب تهديد سيدة بالانتحار+فيديو

وفاة شخص محكوم بـ 5 سنوات بالسجن المحلي تيفلت | حوادث و حقوق

وفاة شخص محكوم بـ 5 سنوات بالسجن المحلي تيفلت

صادم.. إعتقال روميو أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج جولييت التي حاول الإنتحار من أجلها | حوادث و حقوق

صادم.. إعتقال ''روميو'' أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج ''جولييت'' التي حاول الإنتحار من أجلها

بالصورة..بعد رفضه الرد على مكالمته..هذا ما قاله الدوزي للفنان المغربي سعد لمجرد بعد حصوله على جوائز الموسيقى العربية | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد رفضه الرد على مكالمته..هذا ما قاله الدوزي للفنان المغربي سعد لمجرد بعد حصوله على جوائز

عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة

عاجل..الموت يفجع الإعلامية الشهيرة خديجة بن قنة+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..الموت يفجع الإعلامية الشهيرة خديجة بن قنة+صورة

عاجل..بعد وفاة سيدة بسبب الازدحام في باب سبتة..هذا ما يقع بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل..بعد وفاة سيدة بسبب الازدحام في باب سبتة..هذا ما يقع بالمضيق

بالدليل وبعيدا عن التخوين...مُنْدَسين بمنطقة الريف يستغلون الإحتجاج الإجتماعي لتحقيق أجندات سياسوية | بوليتيك

بالدليل وبعيدا عن التخوين...مُنْدَسين بمنطقة الريف يستغلون الإحتجاج الإجتماعي لتحقيق أجندات

عاجل:من جديد.. وفاة مغربية على إثر تدافع وازدحام شهدته إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل:من جديد.. وفاة مغربية على إثر تدافع وازدحام شهدته إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 12:42 عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو | حوادث و حقوق
عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو
شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والرباط على مستوى سيدي مومن اليوم الاثنين، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب شاحنة صغيرة محملة بكمية مهمة من الزرابي.


"شوف تيفي"

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والرباط على مستوى سيدي مومن اليوم الاثنين، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب شاحنة صغيرة محملة بكمية مهمة من الزرابي.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق الشاحنة كان يقودها بسرعة جنونية ليفقد السيطرة على المقود، ما تسبب في انقلاب الشاحنة للعديد من المرات قبل اصطدامها بالحواجز الحديدية.
وأضاف المصدر ذاته أن عميد مصلحة حوادث السير وقائد المنطقة وفرقة الدراجين، حلوا بمكان الحادثة من أجل المعاينة، بينما تم نقل سائق الشاحنة على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف يتفي الطريق السيار سيدي مومن فرقة الدراجين الزرابي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وخطير..شوفو شنو واقع في الرباط بسبب تهديد سيدة بالانتحار+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شوفو شنو واقع في الرباط بسبب تهديد سيدة بالانتحار+فيديو

وفاة شخص محكوم بـ 5 سنوات بالسجن المحلي تيفلت | حوادث و حقوق

وفاة شخص محكوم بـ 5 سنوات بالسجن المحلي تيفلت

صادم.. إعتقال روميو أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج جولييت التي حاول الإنتحار من أجلها | حوادث و حقوق

صادم.. إعتقال ''روميو'' أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج ''جولييت'' التي حاول الإنتحار من أجلها

عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شـــــــــــاهد بالفيديو.. مغربي راكب على أضخم حوت فالداخلة.. لا يصدق ! | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

شـــــــــــاهد بالفيديو.. مغربي راكب على أضخم '' حوت '' فالداخلة.. لا يصدق !

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه | بــووز

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه

مشاهد من مهرجان اللحوم المشوية في العاصمة الشيشانية | قنوات أخرى

مشاهد من مهرجان اللحوم المشوية في العاصمة الشيشانية

لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه | قنوات أخرى

لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو | حوادث و حقوق
منذ 36 دقيقة

عاجل..حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء والرباط+صور وفيديو

عاجل وخطير..شوفو شنو واقع في الرباط بسبب تهديد سيدة بالانتحار+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..شوفو شنو واقع في الرباط بسبب تهديد سيدة بالانتحار+فيديو

وفاة شخص محكوم بـ 5 سنوات بالسجن المحلي تيفلت | حوادث و حقوق

وفاة شخص محكوم بـ 5 سنوات بالسجن المحلي تيفلت

صادم.. إعتقال روميو أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج جولييت التي حاول الإنتحار من أجلها | حوادث و حقوق

صادم.. إعتقال ''روميو'' أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج ''جولييت'' التي حاول الإنتحار من أجلها

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.