عاجل وخطير..شوفو شنو واقع في الرباط بسبب تهديد سيدة بالانتحار+فيديو ﻿

"شوف تيفي"
تعرف إحدى الشوارع الكبرى لمدينة الرباط في هذه اللحظات حالة من الفوضى الشديدة ، بسبب تجمع العشرات من المواطنين حول سيدة تهدد منذ ساعة بالانتحار وبإلقاء نفسها من أعلى عمود كهربائي.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بسيدة في عقدها الرابع، قامت بالصعود إلى العمود الكهربائي وهددت بالانتحار لأسباب تبقى إلى غاية كتابة هذه الأسطر مجهولة.
ويظهر مقطع فيديو تم التقاط تفاصيله من عين المكان، محاولات أفراد الوقاية المدنية والمصالح الأمنية، إقناع السيدة بالعدول عن قرارها، إلا أن هذه الأخيرة رفضت رفضا قاطعا وهددت بإلقاء نفسها وهي تلتحف الراية الوطنية.
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