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وفاة شخص محكوم بـ 5 سنوات بالسجن المحلي تيفلت

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 12:53 وفاة شخص محكوم بـ 5 سنوات بالسجن المحلي تيفلت | حوادث و حقوق
وفاة شخص محكوم بـ 5 سنوات بالسجن المحلي تيفلت
عزت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفاة نزيل بالسجن المحلي تيفلت 01، أول أمس السبت، إلى نوبة قلبية مفاجئة نقل على إثرها على وجه الاستعجال إلى المستشفى.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

عزت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفاة نزيل بالسجن المحلي تيفلت 01، أول أمس السبت، إلى نوبة قلبية مفاجئة نقل على إثرها على وجه الاستعجال إلى المستشفى.

وأوضح بلاغ للمندوبية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاثنين، أن النزيل، الذي كان متابعا من أجل "الاتجار في المخدرات واستهلاكها"، والمحكوم عليه من طرف محكمة الاستئناف بالرباط بخمس سنوات حبسا نافذا، كان قد أحس بنوبة قلبية مفاجئة نقل على إثرها على وجه الاستعجال إلى المستشفى، من أجل تلقي العلاجات الضرورية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك بعد أن قدمت له الإسعافات الأولية من طرف طبيب المستشفى.

وأضاف البلاغ أن السجين المتوفى كان يستفيد من الرعاية الصحية بالمؤسسة، ويتناول بانتظام الأدوية الخاصة به والتي وصفت له من طرف الطبيب.

 

 

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المغرب شوف تيفي السجين نوبة قلبية الاتجار في المخدرات

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