 صادم.. إعتقال ''روميو'' أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج ''جولييت'' التي حاول الإنتحار من أجلها ﻿
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صادم.. إعتقال ''روميو'' أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج ''جولييت'' التي حاول الإنتحار من أجلها

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 12:47 صادم.. إعتقال روميو أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج جولييت التي حاول الإنتحار من أجلها | حوادث و حقوق
صادم.. إعتقال ''روميو'' أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج ''جولييت'' التي حاول الإنتحار من أجلها
أوقفت السلطات الأمنية، الشاب الذي حاول الإنتحار يوم أمس الأحد بورشة للبناء بحي المسيرة بأكادير، والذي صعد فوق رافعة للبناء مهددا بوضع حد لحياته بعد زواج ''محبوبته'' بشاب آخر من نفس المنطقة التي


شوف تيفي

أوقفت السلطات الأمنية، الشاب الذي حاول الإنتحار يوم أمس الأحد بورشة للبناء بحي المسيرة بأكادير، والذي صعد فوق رافعة للبناء مهددا بوضع حد لحياته بعد زواج ''محبوبته'' بشاب آخر من نفس المنطقة التي ينحدر منها.

وكشفت مصادر مطلعة، عن وضع الشاب تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة مباشرة بعد عرضه على طبيب بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، حيث تشير المعطيات الأولية أن ''روميو '' الذي هدد بالإنتحار بعد زواج فتاة كان يرغب بالزواج بها، كان في حالة غير طبيعية بعد تناوله لمخدر مصنوع ''من زيت الكيف'' أفقده السيطرة على تصرفاته.

وأضاف ذات المصدر، أن الطبيب الذي أشرف على حالة الشاب مباشرة بعد هبوطه من فوق الرافعة بتدخل من إحدى النساء وبحضور مسؤولين أمنيين وقضائيين، أكد أن ''روميو'' تناول مادة مخدرة، حيث تم نقل الشاب نحو مقر الشرطة ووضعه تحث تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول واقعة تهديده بالإنتحار بسبب محبوبته ''جولييت'' التي عقدت قرانها مساء السبت الماضي.

وأوضح ذات المصدر، أنه ينتظر متابعة الشاب بتهم ثقيلة، أبرزها ''محاولة الإنتحار، وإقتحام ورشة للبناء في ملك الغير، وإستهلاك المخدرات، وإزعاج السلطات العمومية، والسير العام''.


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مسؤولين أمنيين وقضائيين الشرطة وضعه الشاب الذي حاول الإنتحار شوف تيفي

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