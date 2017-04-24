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بالصورة..بعد رفضه الرد على مكالمته..هذا ما قاله الدوزي للفنان المغربي سعد لمجرد بعد حصوله على جوائز الموسيقى العربية

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 12:24 بالصورة..بعد رفضه الرد على مكالمته..هذا ما قاله الدوزي للفنان المغربي سعد لمجرد بعد حصوله على جوائز الموسيقى العربية | ثقافة و فنون
بالصورة..بعد رفضه الرد على مكالمته..هذا ما قاله الدوزي للفنان المغربي سعد لمجرد بعد حصوله على جوائز الموسيقى العربية
هنأ الفنان المغربي الشاب الدوزي قبل قليل من يومه الاثنين، الفنانين سعد لمجرد وعبد الفتاح الجريني بفوزهما بجوائز الموسيقى العربية أمس الأحد ببيروت اللبنانية.



''شوف تيفي''
هنأ الفنان المغربي الشاب الدوزي قبل قليل من يومه الاثنين، الفنانين سعد لمجرد وعبد الفتاح الجريني بفوزهما بجوائز الموسيقى العربية أمس الأحد ببيروت اللبنانية.

وكتب الدوزي على صفحته الرسمية بالفايسبوك '' ألف مبروك لأصدقائي سعد المجرد وعبد الفتاح الجريني على هذا الفوز المستحق .. متمناياتي لكما بالتوفيق والنجاح .. هنيئا لكما وليدات بلادي شرفتو الأغنية المغربية ''.

وكانت مصادر إعلامية، قد كشفت أن العلاقة بين المجرد والدوزي ليست على ما يرام، حيث رفض ''المعلم'' الرد على اتصالات الدوزي بعد خروجه من سجن فلوري بباريس وحصوله على السراح المؤقت.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدوزي المجرد الجريني جوائز الموسيقى العربية

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