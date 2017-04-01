 عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. إعتقال روميو أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج جولييت التي حاول الإنتحار من أجلها | حوادث و حقوق

صادم.. إعتقال ''روميو'' أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج ''جولييت'' التي حاول الإنتحار من أجلها

بالصورة..بعد رفضه الرد على مكالمته..هذا ما قاله الدوزي للفنان المغربي سعد لمجرد بعد حصوله على جوائز الموسيقى العربية | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد رفضه الرد على مكالمته..هذا ما قاله الدوزي للفنان المغربي سعد لمجرد بعد حصوله على جوائز

عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة

عاجل..الموت يفجع الإعلامية الشهيرة خديجة بن قنة+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..الموت يفجع الإعلامية الشهيرة خديجة بن قنة+صورة

عاجل..بعد وفاة سيدة بسبب الازدحام في باب سبتة..هذا ما يقع بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل..بعد وفاة سيدة بسبب الازدحام في باب سبتة..هذا ما يقع بالمضيق

بالدليل وبعيدا عن التخوين...مُنْدَسين بمنطقة الريف يستغلون الإحتجاج الإجتماعي لتحقيق أجندات سياسوية | بوليتيك

بالدليل وبعيدا عن التخوين...مُنْدَسين بمنطقة الريف يستغلون الإحتجاج الإجتماعي لتحقيق أجندات

عاجل:من جديد.. وفاة مغربية على إثر تدافع وازدحام شهدته إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل:من جديد.. وفاة مغربية على إثر تدافع وازدحام شهدته إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة

وفاة عضو بارز في حزب العدالة والتنمية عقب تعرضه لحادثة سير خطيرة | بوليتيك

وفاة عضو بارز في حزب العدالة والتنمية عقب تعرضه لحادثة سير خطيرة

قراءة في الحياة المهنية و الشخصية للمرشح الأوفر حظا لقيادة فرنسا إيمانويل ماكرون | دولي

قراءة في الحياة المهنية و الشخصية للمرشح الأوفر حظا لقيادة فرنسا ''إيمانويل ماكرون''

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 12:17 عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق
عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة
تعرف إحدى شوارع مدينة الرباط في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حالة استنفار أمني وتواجد لشاحنات تابعة للوقاية المدينة من أجل إنقاذ سيدة، تهدد بالانتحار من خلال إلقاء نفسها من أعلى عمود كهربائي.



"شوف تيفي"

تعرف إحدى شوارع مدينة الرباط في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حالة استنفار أمني وتواجد لشاحنات تابعة للوقاية المدينة من أجل إنقاذ سيدة، تهدد بالانتحار من خلال إلقاء نفسها من أعلى عمود كهربائي.

وتجمع العشرات من المواطنين حول السيدة التي تمسكت بالعمود الكهربائي، ورفضت النزول بالرغم من محاولات السلطات وأفراد الوقاية المدنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الانتحار المواطنين العمود الكهربائي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم.. إعتقال روميو أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج جولييت التي حاول الإنتحار من أجلها | حوادث و حقوق

صادم.. إعتقال ''روميو'' أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج ''جولييت'' التي حاول الإنتحار من أجلها

عاجل..الموت يفجع الإعلامية الشهيرة خديجة بن قنة+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..الموت يفجع الإعلامية الشهيرة خديجة بن قنة+صورة

عاجل..بعد وفاة سيدة بسبب الازدحام في باب سبتة..هذا ما يقع بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل..بعد وفاة سيدة بسبب الازدحام في باب سبتة..هذا ما يقع بالمضيق

عاجل:من جديد.. وفاة مغربية على إثر تدافع وازدحام شهدته إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل:من جديد.. وفاة مغربية على إثر تدافع وازدحام شهدته إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شـــــــــــاهد بالفيديو.. مغربي راكب على أضخم حوت فالداخلة.. لا يصدق ! | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شـــــــــــاهد بالفيديو.. مغربي راكب على أضخم '' حوت '' فالداخلة.. لا يصدق !

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه | بــووز

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه

مشاهد من مهرجان اللحوم المشوية في العاصمة الشيشانية | قنوات أخرى

مشاهد من مهرجان اللحوم المشوية في العاصمة الشيشانية

لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه | قنوات أخرى

لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم.. إعتقال روميو أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج جولييت التي حاول الإنتحار من أجلها | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

صادم.. إعتقال ''روميو'' أكادير وتهم ثقيلة تنتظره بعد زواج ''جولييت'' التي حاول الإنتحار من أجلها

بالصورة..بعد رفضه الرد على مكالمته..هذا ما قاله الدوزي للفنان المغربي سعد لمجرد بعد حصوله على جوائز الموسيقى العربية | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد رفضه الرد على مكالمته..هذا ما قاله الدوزي للفنان المغربي سعد لمجرد بعد حصوله على جوائز

عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة

عاجل..الموت يفجع الإعلامية الشهيرة خديجة بن قنة+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..الموت يفجع الإعلامية الشهيرة خديجة بن قنة+صورة

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.