عاجل:بالصور والفيديو..سيدة تحاول الانتحار في الرباط+تفاصيل خطيرة ﻿

تعرف إحدى شوارع مدينة الرباط في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حالة استنفار أمني وتواجد لشاحنات تابعة للوقاية المدينة من أجل إنقاذ سيدة، تهدد بالانتحار من خلال إلقاء نفسها من أعلى عمود كهربائي.





"شوف تيفي"



تعرف إحدى شوارع مدينة الرباط في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حالة استنفار أمني وتواجد لشاحنات تابعة للوقاية المدينة من أجل إنقاذ سيدة، تهدد بالانتحار من خلال إلقاء نفسها من أعلى عمود كهربائي.



وتجمع العشرات من المواطنين حول السيدة التي تمسكت بالعمود الكهربائي، ورفضت النزول بالرغم من محاولات السلطات وأفراد الوقاية المدنية.