عاجل..الموت يفجع الإعلامية الشهيرة خديجة بن قنة+صورة ﻿

كشفت الإعلامية الجزائرية الشهيرة خديجة بن قنة قبل قليل من يومه الاثنين،عن وفاة والدها، دون أن تشير إلى معطيات أكثر بخصوص ظروف وفاته.





"شوف تيفي"



كشفت الإعلامية الجزائرية الشهيرة خديجة بن قنة قبل قليل من يومه الاثنين،عن وفاة والدها، دون أن تشير إلى معطيات أكثر بخصوص ظروف وفاته.

وكتبت بن قنة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك " اسْتَغْفِرُوا لِوالدي، وَسَلُوا لَهُ بالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.. إنا لله و إنا إليه راجعون"، وهي التدوينة التي جعلت أكثر من 17 ألف ناشط فايسبوكي يتفاعل، حيث تضامن معها الجميع، متمنين له الصبر ولوالده الثبات عند السؤال.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائرية خديجة بن قنة تعتبر من أبرز مقدمات الأخبار في العالم العربي، وقد تعرف عليها العرب بشبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، وأيضا من خلال مواقفها السياسية التي أعلنت عنها بخصوص واقع العديد من دول الشرق الأوسط.



