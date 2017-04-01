عاجل..بعد وفاة سيدة بسبب الازدحام في باب سبتة..هذا ما يقع بالمضيق ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حادث التدافع الذي عرفته صباح اليوم الاثنين، إحدى بوابات سبتة المحتلة، عرف إلى جانب وفاة سيدة إصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

علمت "شوف تيفي" أن حادث التدافع الذي عرفته صباح اليوم الاثنين، إحدى بوابات سبتة المحتلة، عرف إلى جانب وفاة سيدة إصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن العديد من المواطنين قرروا تنظيم مسيرة في هذه الأثناء في اتجاه مقر عمالة المضيق للتعبير عن تضامنهم مع السيدة الهالكة، وأيضا للمطالبة بحماية الراغبين الدخول إلى سبتة المحتلة.

وكانت السلطات المحلية لعمالة المضيق – الفنيدق، قد أفادت أنه وعلى إثر التدافع والازدحام الذي شهدته صباح اليوم الاثنين إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة، أصيبت سيدة بحالة إغماء نقلت على إثرها إلى مستشفى الفنيدق حيث وافتها المنية على الرغم من الإسعافات الأولية المقدمة لها، وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث.