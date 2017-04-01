بالدليل وبعيدا عن التخوين...مُنْدَسين بمنطقة الريف يستغلون الإحتجاج الإجتماعي لتحقيق أجندات سياسوية ﻿

أجمع أغلب المتتبعون للوقفات الإحتجاجية التي تعرفها حواضر منطقة الريف، بوجود مندسين وسط الجماهير الشعبية، أجسادهم مع ساكنة المنطقة لكن تفكيرهم وطموحهم السياسي والتخريبي خارج حدود المنطقة بل هناك



شوف تيفي

بوليتيك



أجمع أغلب المتتبعون للوقفات الإحتجاجية التي تعرفها حواضر منطقة الريف، بوجود مندسين وسط الجماهير الشعبية، أجسادهم مع ساكنة المنطقة لكن تفكيرهم وطموحهم السياسي والتخريبي خارج حدود المنطقة بل هناك حديث عن أجندات للوبي معادي للمملكة المغربية فشل في المواجهة العلنية مع الدولة، فلجأ إلى إستغلال بعض "الفاشلين" لمحاولة الركوب على الحراك لتحقيق أهداف سياسوية وإنفصالية.

ورغم نفي ما يسمون "بالوجوه البارزة في إحتجاجات الحسيمة" تهمة تنفيذ أجندات سياسوية خارجية عبر إستغلال المطالب الإجتماعية المحضة لأبناء المجاهد عبد الكريم الخطابي، لكن جميع المؤشرات والمعطيات الحالية، تؤكد بالدليل الملموس نوايا ومساعي أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع بمنطقة الريف، حيث بدؤوا في كشف مخططاتهم، وترويج أطروحاتهم التي وصلت حد المطالبة "بإستقلال منطقة الريف"، مستغلين تساهل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية الذين يتعاملون معهم كمواطنين مغاربة، قد يعودون إلى رشدهم لكن قبل وفات الأوان وتجاوزهم للخطوط الحمراء التي لن تقبلها أي ديموقراطية في العالم.

ومايكشف بالملموس نوايا هذه الشخصيات، وإستعدادها الإساءة للمملكة وصورتها الخارجية بين دول المعمور، ظهور بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنواين أقل ما يقال عنها أنها "مستفزة" وخطيرة، تدعي مواكبتها للوقفات الإحتجاجية فيما هدفها الأساس هو بث أفكار وأطروحات بعيدة لا تمت للساكنة ولا بأهل الريف المعتزين بمغربيتهم منذ زمان بأي صلة من قريب أو بعيد، حيث أن كافة الوقائع والأدلة المملوسة تتبث أن من يوصفون ب"زعماء" حراك الريف، وراءهم أطراف خارجية تنشط داخل مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إنشاء العشرات من الصفحات على هذه المواقع، تحمل أفكار وأطروحات صريحة تدعو إلى الانفصال، وتكرس لفكرة " استقلال الريف".

ومن بين أبرز هذه الصفحات واحدة تحمل إسم " حركة الخطابي من أجل استقلال الريف"، وهي صفحة فايسبوكية، تتابع عن قرب من يوصفون ب"زعماء" الحراك، حيث تبث مقاطع مصورة عن تحركاتهم الميدانية ومداخلاتهم الموازية للأشكال الاحتجاجية التي تعرفها الحسيمة، لكن بغلاف إنفصالي تشمئز منه النفوس وتقشعر له الأبدان، إذيتم التركيز مثلا على "ناصر الزفزافي"، بل وصفته إحدى الصفحات ب" القائد العظيم للحراك الريفي"، وذهبوا إلى حد الإدعاء أنهم يتلقون الدعم والمساندة، من المقاتلين الأكراد الذين يطالبون بدورهم بدولة مستقلة شمال العراق.

إن ترويج بعض الصفحات لأطروحات الإنفصال وشحن الشباب والمراهقين بأفكار ضد مؤسسات الدولة، لن يخدم الإحتجاجات المطالبة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بل سيزيد الإحتقان وستكون له ردود عكسية، خاصة وأن التوجه في العالم بأسره اليوم هو التكثل وليس التفرقة، والتي إستطاع المغاربة الحسم والتصدي لها منذ الإستعمار الذي سن الظهير البربري منذ سنة 1930 بهدف التفرقة، لكنه فشل بفعل الرابط القوي بين الشعب والملوك العلويين.

ورغم الأدلة والبراهين التي بدأت تكشف بالملموس عن وجود مخطط كبير يستهدف المملكة المغربية التي شهد لها القاصي والداني باستقرارها الأمني والإجتماعي، حيث تبقى أسئلة كبيرة معلقة من قبيل، هل بإمكان هؤلاء "الزعماء" أن يعترفوا أنهم مجرد بيادق في أياد خارجية؟ وهل يمكن لهم أن يكشفوا لساكنة المنطقة عن الممولين لتنقلاتهم اليومية بين حواضر الريف وخارجها؟ أم الحنين إلى الأساليب القديمة والبالية باستغلال المطالب الإجتماعية للساكنة للضغط على المسؤولين للحصول على أهداف شخصية وسياسوية؟





