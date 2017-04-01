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عاجل:من جديد.. وفاة مغربية على إثر تدافع وازدحام شهدته إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 11:27 عاجل:من جديد.. وفاة مغربية على إثر تدافع وازدحام شهدته إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق
عاجل:من جديد.. وفاة مغربية على إثر تدافع وازدحام شهدته إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة
أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق – الفنيدق أنه وعلى إثر التدافع والازدحام الذي شهدته صباح اليوم الاثنين إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة، أصيبت سيدة بحالة إغماء نقلت على إثرها إلى مستشفى

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أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق – الفنيدق أنه وعلى إثر التدافع والازدحام الذي شهدته صباح اليوم الاثنين إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة، أصيبت سيدة بحالة إغماء نقلت على إثرها إلى مستشفى الفنيدق حيث وافتها المنية على الرغم من الإسعافات الأولية المقدمة لها.

وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث.

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