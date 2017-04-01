وفاة عضو بارز في حزب العدالة والتنمية عقب تعرضه لحادثة سير خطيرة ﻿

"شوف تيفي"
لفظ محمد أمساعف الكاتب الإقليمي للبيجيدي بمدينة جرسيف، أنفاسه الأخيرة اليوم الاثنين، بعد معاناة طويلة مع إصاباته الخطيرة التي تعرض لها نتيجة تعرضه لحادثة سير.
وعبر المنتمون لحزب العدالة والتنمية عن حزنهم الشديد بفراق محمد أمساعف، موضحين أنه كان من خيرة المنتمين لحزب المصباح ومن أبرز الممثلين له في مدينة جرسيف.
ومن المنتظر أن يوارى أمساعف الثرى اليوم الاثنين، بأحد مقابر جرسيف بحضور أسرته الصغيرة وأصدقائه وبعض المنتمين لحزب العدالة والتنمية.
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