قراءة في الحياة المهنية و الشخصية للمرشح الأوفر حظا لقيادة فرنسا ''إيمانويل ماكرون'' ﻿

تمكن مرشح الوسط ''إيمانويل ماكرون'' مساء الأحد، من تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية فى جولتها الأولى ب23.7 % من الأصوات ، إلى جانب منافسته ''مارين لوبن'' مرشحة اليمين المتطرف و التي حصلت على 21.7 %

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



تمكن مرشح الوسط ''إيمانويل ماكرون'' مساء الأحد، من تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية فى جولتها الأولى ب23.7 % من الأصوات ، إلى جانب منافسته ''مارين لوبن'' مرشحة اليمين المتطرف و التي حصلت على 21.7 % من أصوات الناخبين الفرنسيين.



ماكرون البالغ 39 سنة و المزداد يوم 27 دجنبر من سنة 1977 بمدينة آميان , يعد أصغر المرشحين فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ففي حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية سيصبح أصغر رئيس لفرنسا .



''إيمانويل ماكرون'' خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 2004, قبل أن يصبح مفتشًا ماليًا , ليعمل في بداياته كمصرفي ببنك ''روتشيلد'' في فرنسا قبل دخوله عالم السياسة.



المرشح الرئاسي الفرنسي انضم في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2009 للحزب الاشتراكي، ثم عين في 2012 نائبًا للأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية لدى الرئيس فرانسوا أولاند، ثم وزيرًا للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي في حكومة مانويل فالس الثانية، وذلك حتى 2016.



في أبريل من السنة المنصرمة ، أسس ''ماكرون'' حزب إلى الأمام ذو التوجهات الوسطية. ثم في 16 نونبر الموالي، أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017, مرشح الوسط للدورة الثانية من الانتخابات بعد حصوله على المرتبة الأولى بفارق صغير عن مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة ''مارين لوبان'', مدعوما بكل من مرشح حزب الجمهوريون اليميني ''فرنسوا فيون'' ومرشح الحزب الاشتراكي اليساري ''بونوا أمون''.

''ماكرون'' متزوج من معلمته التي درسته في المرحلة الثانوية بمدينة آميان و التي تكبره بـ24 سنة مع أطفالها الثلاثة من زوجها السابق.





