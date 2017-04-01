عاجل.. تدهور صحي ''خطير'' يطرأ على حالة الزعيم الفلسطيني مروان البرغوثي المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية ﻿

كشفت وسائل إعلام فلسطينية قبل قليل من يومه الاثنين، أن الحالة الصحية للزعيم الفلسطيني مروان البرغوثي تدهورت بشكل كبير، عقب إضرابه عن الطعام رفقة المئات من الفلسطينين الأسرى منذ مدة طويلة.

''شوف تيفي'':



كشفت وسائل إعلام فلسطينية قبل قليل من يومه الاثنين، أن الحالة الصحية للزعيم الفلسطيني مروان البرغوثي تدهورت بشكل كبير، عقب إضرابه عن الطعام رفقة المئات من الفلسطينين الأسرى منذ مدة طويلة.

وعلاقة بالموضوع فقد وصفت وكالة الأناضول التركية، في خبر عاجل لها ،حالة البرغوثي المضرب عن الطعام بالمزرية و الخطيرة في أحد السجون الإسرائيلية .

وكانت مصادر إعلامية عربية من بينها موقع ''الجزيرة''، كشفت أن مروان البرغوثي الأسير الفلسطيني والقيادي البارز بحركة فتح قال إن السنوات الـ15 التي أمضاها في السجون الإسرائيلية جعلته شاهدا وضحية لنظام الاعتقالات الجماعية العشوائية الذي تقوم عليه المنظومة الإسرائيلية غير القانونية بحق الفلسطينيين وإساءة معاملتهم، مضيفا أنه استنفد جميع الخيارات الأخرى وقرر مقاومة هذه الانتهاكات بالإضراب عن الطعام.



