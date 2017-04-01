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يا ربي السلامة.. رعدة تقتل راعي غنم بواد زم ضواخي خريبكة

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 10:32 يا ربي السلامة.. رعدة تقتل راعي غنم بواد زم ضواخي خريبكة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. رعدة تقتل راعي غنم بواد زم ضواخي خريبكة
لقي راعي غنم مصرعه، أمس الأحد، بعد أن أصابته ''رعدة'' بمنطقة واد زم ضواحي مدينة خريبكة وبالتحديد على مستوى حي المسيرة.


"شوف تيفي"


لقي راعي غنم مصرعه، أمس الأحد، بعد أن أصابته "رعدة" بمنطقة واد زم ضواحي مدينة خريبكة وبالتحديد على مستوى حي المسيرة.

وحسب مصادر محلية خريبكية فإن راعي الغنم، فاجأته رعدته خلال الأمطار القوية والعاصفية التي عرفتها مدينة خريبكة والمناطق المحيطة بها مثل وادي زم.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بوادي زم من أجل إخضاعه للتشريح الطبي للوصول إلى ظروف وملابسات هذه الوفاة المفاجئة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة خريبكة حي المسيرة وادي زم مستودع الأموات الأمطار العاصفية

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